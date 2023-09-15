СМИ: санкции против российских алмазов потребуют "реструктуризации рынка"
Soir: санкции Запада против алмазов из России потребуют "реструктуризации рынка"
© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса"
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Для введения санкций Запада против алмазов РФ надо "реструктурировать мировой рынок", контроль перейдет к потребителям, сообщил бельгийскому изданию Soir неназванный источник в бельгийском правительстве.
В пятницу СМИ со ссылкой на бельгийского чиновника сообщали, что страны G7, как ожидается, объявят о запрете на российские алмазы в течение следующих двух-трех недель. Бельгийское издание Soir со ссылкой на источник в правительстве Бельгии написало, что страны ЕС намерены ввести санкции на российские алмазы в октябре или ноябре этого года, на территории ЕС будет разрешен оборот камней только с нероссийской маркировкой. Согласно данным источника в правительстве Бельгии, запрет начнет действовать для необработанных алмазов с 1 января, на обработанные бриллианты запрет будет вводиться позже и поэтапно.
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"Разработка (плана санкций – ред.) заняла так много времени, потому что речь идет о реструктуризации мирового рынка сверху донизу и на длительную перспективу", - указал бельгийский источник. По его словам, до сих пор на рынке доминировала "Алроса". Однако после такой "реструктуризации", по его утверждению, контроль рынка перейдет к потребителям.
В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжает работать над вопросом введения санкций в отношении российских алмазов, но тогда он не смог озвучить сроки введения новых антироссийских ограничений. В Евросоюзе указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности, Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках.
Против санкций в отношении российских алмазов активно выступала Бельгия, где расположен крупнейший центр торговли алмазами. Как заявлял бельгийский премьер Александр де Кроо, нет смысла на уровне Евросоюза запрещать оптовые закупки из России драгоценных камней, так как они все равно попадут в европейские магазины другими путями.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.