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Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 15.09.2023
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22:01 15.09.2023 (обновлено: 22:05 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/zerno-1896637276.html
Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины
Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 15.09.2023
Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины
Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины, сообщил министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда в соцсети X (бывшая Twitter). РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T22:01
2023-09-15T22:05
в мире
польша
болгария
матеуш моравецкий
украина
еврокомиссия
евросоюз
зерновая сделка
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ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины, сообщил министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда в соцсети X (бывшая Twitter).&quot;В связи с ошибочным решением ЕК о непродлении эмбарго на зерно с Украины, в соответствии с поручением премьера Матеуша Моравецкого и всего Совета министров, я подписал национальное распоряжение, сохраняющее поддерживающий эмбарго&quot;, написал Буда.Он уточнил, что распоряжение "является бессрочным и вступит в силу после публикации в полночь". При этом в распоряжении отмечается, что запрет не касается украинского зерна, которое следует через территорию Польши транзитом. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
https://ria.ru/20230915/zerno-1896627830.html
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в мире, польша, болгария, матеуш моравецкий, украина, еврокомиссия, евросоюз, зерновая сделка
В мире, Польша, Болгария, Матеуш Моравецкий, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Зерновая сделка
Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины

Распоряжение: Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины

© iStock.com / Grzegorz JanuszewiczПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© iStock.com / Grzegorz Januszewicz
Польша . Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины, сообщил министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда в соцсети X (бывшая Twitter).
«

"В связи с ошибочным решением ЕК о непродлении эмбарго на зерно с Украины, в соответствии с поручением премьера Матеуша Моравецкого и всего Совета министров, я подписал национальное распоряжение, сохраняющее поддерживающий эмбарго", написал Буда.

Он уточнил, что распоряжение "является бессрочным и вступит в силу после публикации в полночь".
При этом в распоряжении отмечается, что запрет не касается украинского зерна, которое следует через территорию Польши транзитом.
Вид на Братиславу, Словакия - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Словакия продлит запрет на ввоз украинского зерна
Вчера, 20:42
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.
Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
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В миреПольшаБолгарияМатеуш МоравецкийУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзЗерновая сделка
 
 
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