https://ria.ru/20230915/zerno-1896637276.html

Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины

Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 15.09.2023

Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины

Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины, сообщил министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда в соцсети X (бывшая Twitter). РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T22:01

2023-09-15T22:01

2023-09-15T22:05

в мире

польша

болгария

матеуш моравецкий

украина

еврокомиссия

евросоюз

зерновая сделка

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ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины, сообщил министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда в соцсети X (бывшая Twitter)."В связи с ошибочным решением ЕК о непродлении эмбарго на зерно с Украины, в соответствии с поручением премьера Матеуша Моравецкого и всего Совета министров, я подписал национальное распоряжение, сохраняющее поддерживающий эмбарго", написал Буда.Он уточнил, что распоряжение "является бессрочным и вступит в силу после публикации в полночь". При этом в распоряжении отмечается, что запрет не касается украинского зерна, которое следует через территорию Польши транзитом. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".

https://ria.ru/20230915/zerno-1896627830.html

https://ria.ru/20230915/orban-1896489318.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, болгария, матеуш моравецкий, украина, еврокомиссия, евросоюз, зерновая сделка