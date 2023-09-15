Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины
Распоряжение: Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины
© iStock.com / Grzegorz JanuszewiczПольша
© iStock.com / Grzegorz Januszewicz
Польша . Архивное фото
ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Польша с полуночи вводит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины, сообщил министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда в соцсети X (бывшая Twitter).
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"В связи с ошибочным решением ЕК о непродлении эмбарго на зерно с Украины, в соответствии с поручением премьера Матеуша Моравецкого и всего Совета министров, я подписал национальное распоряжение, сохраняющее поддерживающий эмбарго", написал Буда.
Он уточнил, что распоряжение "является бессрочным и вступит в силу после публикации в полночь".
При этом в распоряжении отмечается, что запрет не касается украинского зерна, которое следует через территорию Польши транзитом.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.
Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".