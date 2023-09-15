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НАСА подтвердило участие Трейси Дайсон в экипаже "Союз МС-25" - РИА Новости, 15.09.2023
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23:57 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/astronavtka-1896645979.html
НАСА подтвердило участие Трейси Дайсон в экипаже "Союз МС-25"
НАСА подтвердило участие Трейси Дайсон в экипаже "Союз МС-25" - РИА Новости, 15.09.2023
НАСА подтвердило участие Трейси Дайсон в экипаже "Союз МС-25"
НАСА подтвердило участие американской астронавтки Трейси Дайсон в составе экипажа корабля "Союз МС-25", который отправится на Международную космическую станцию... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T23:57
2023-09-15T23:57
космос - риа наука
олег новицкий
наса
роскосмос
олег кононенко
николай чуб
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. НАСА подтвердило участие американской астронавтки Трейси Дайсон в составе экипажа корабля "Союз МС-25", который отправится на Международную космическую станцию (МКС) в марте 2024 года, сообщило НАСА в пятницу. "Дайсон отправится (на МКС - ред.) на борту российского "Союза МС-25" в марте 2024 года и проведет на борту Международной станции около шести месяцев", - сообщили в НАСА. Вместе с американкой на орбиту полетят российский космонавт Олег Олег Новицкий и белорусская космонавтка Марина Василевская - они проведут на орбите около 12 дней, сообщили в НАСА. Возвращение Дайсон на землю запланировано на осень 2024 года, планируется, что вместе с ней домой полетят Олег Кононенко и Николай Чуб, стартовавшие к МКС в пятницу 15 сентября. Дайсон, которая вступила в ряды астронавтов НАСА в 1998 году, ранее уже совершила два космических полета, в общей сложности проведя на орбите 188 дней. Она совершила первый полет в 2007 году и приняла участие в строительстве МКС и в 2010 году была членом 23/24 экипажа МКС. Полет астронавта НАСА на российском корабле проходит в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми. Первым таким кораблём стал "Союз МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на МКС на американском Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, которого сейчас уже сменил Константин Борисов. В пятницу на МКС на российском "Союз МС-24" стартовала американская астронавт Лорал О'Хара. Также на 2024 год запланирован полет россиянина Александра Гребёнкина на борту корабля Crew Dragon. Ранее как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа может быть продлена.
https://ria.ru/20230915/polety-1896642116.html
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космос - риа наука, олег новицкий, наса, роскосмос, олег кононенко, николай чуб
Космос - РИА Наука, Олег Новицкий, НАСА, Роскосмос, Олег Кононенко, Николай Чуб
НАСА подтвердило участие Трейси Дайсон в экипаже "Союз МС-25"

НАСА подтвердило участие астронавтки Трейси Дайсон в экипаже "Союз МС-25"

© Flickr / JD HancockЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Flickr / JD Hancock
Логотип НАСА. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. НАСА подтвердило участие американской астронавтки Трейси Дайсон в составе экипажа корабля "Союз МС-25", который отправится на Международную космическую станцию (МКС) в марте 2024 года, сообщило НАСА в пятницу.
«
"Дайсон отправится (на МКС - ред.) на борту российского "Союза МС-25" в марте 2024 года и проведет на борту Международной станции около шести месяцев", - сообщили в НАСА. Вместе с американкой на орбиту полетят российский космонавт Олег Олег Новицкий и белорусская космонавтка Марина Василевская - они проведут на орбите около 12 дней, сообщили в НАСА. Возвращение Дайсон на землю запланировано на осень 2024 года, планируется, что вместе с ней домой полетят Олег Кононенко и Николай Чуб, стартовавшие к МКС в пятницу 15 сентября.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
"Роскосмос" и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах
Вчера, 22:57
Дайсон, которая вступила в ряды астронавтов НАСА в 1998 году, ранее уже совершила два космических полета, в общей сложности проведя на орбите 188 дней. Она совершила первый полет в 2007 году и приняла участие в строительстве МКС и в 2010 году была членом 23/24 экипажа МКС.
Полет астронавта НАСА на российском корабле проходит в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
Первым таким кораблём стал "Союз МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на МКС на американском Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, которого сейчас уже сменил Константин Борисов. В пятницу на МКС на российском "Союз МС-24" стартовала американская астронавт Лорал О'Хара.
Также на 2024 год запланирован полет россиянина Александра Гребёнкина на борту корабля Crew Dragon. Ранее как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа может быть продлена.
Трансляция пуска РН Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-24 - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Корабль "Союз МС-24" прибыл на МКС
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