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"Роскосмос" и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах - РИА Новости, 15.09.2023
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22:57 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/polety-1896642116.html
"Роскосмос" и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах
"Роскосмос" и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах - РИА Новости, 15.09.2023
"Роскосмос" и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах
"Роскосмос" и НАСА готовят дополнение к соглашению о перекрестных полетах, в котором будут прописаны такие экипажи на 2024-2025 годы, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T22:57
2023-09-15T22:57
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
наса
анна кикина
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БАЙКОНУР, 15 сен - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА готовят дополнение к соглашению о перекрестных полетах, в котором будут прописаны такие экипажи на 2024-2025 годы, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Мы готовим сегодня дополнение №2 к соглашению, где планируем осуществлять полеты интегрированных экипажей в 2024 и 2025 годах", - сказал Борисов на пресс-конференции. Как уточнил, в свою очередь, директор космических операций НАСА Кеннет Бауэрсокс, американская сторона хотела бы продолжать полеты таких интегрированных экипажей до конца работы МКС, когда бы он не наступил. Кроме того, по его словам, продолжаются переговоры по поводу экипажей, которые полетят на корабле Starliner, на сегодняшний день летавший к МКС только в беспилотном режиме. "Наша космическая станция является международной, и такие интегрированные экипажи показывают, что мы работаем слаженно в интернациональном формате. Когда отправляется такой международный экипаж, мы не только оказываем поддержку МКС, но и мы работаем над фундаментом, который был уже заложен в отношении международного сотрудничества", - сказал Бауэрсокс. Изначально соглашение о перекрестных полетах предусматривало по три полета российских и американских кораблей, однако затем было расширено на одну миссию. Оно предполагает, что в экипаже каждого российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж каждого американского входит один российских космонавт. Это нужно, чтобы в случае непредвиденных изменений в программе полета ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми. Первым таким кораблем стал "Союз МС-22", полетевший 21 сентября 2022 года с американским астронавтом Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на МКС на американском Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, его сменил Константин Борисов (в экипаже миссии Crew-7). В первой половине 2024 года состоятся полеты "Союза МС-25" и еще одного Crew Dragon. Ранее как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа может быть продлена.
https://ria.ru/20230915/luna-25-1896640682.html
https://ria.ru/20230901/issledovaniya-1893669123.html
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юрий борисов (роскосмос), роскосмос, наса, анна кикина
Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, НАСА, Анна Кикина
"Роскосмос" и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах

"Роскосмос" и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах на 2024-2025 года

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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БАЙКОНУР, 15 сен - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА готовят дополнение к соглашению о перекрестных полетах, в котором будут прописаны такие экипажи на 2024-2025 годы, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
«
"Мы готовим сегодня дополнение №2 к соглашению, где планируем осуществлять полеты интегрированных экипажей в 2024 и 2025 годах", - сказал Борисов на пресс-конференции.
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Как уточнил, в свою очередь, директор космических операций НАСА Кеннет Бауэрсокс, американская сторона хотела бы продолжать полеты таких интегрированных экипажей до конца работы МКС, когда бы он не наступил.
Кроме того, по его словам, продолжаются переговоры по поводу экипажей, которые полетят на корабле Starliner, на сегодняшний день летавший к МКС только в беспилотном режиме.
«
"Наша космическая станция является международной, и такие интегрированные экипажи показывают, что мы работаем слаженно в интернациональном формате. Когда отправляется такой международный экипаж, мы не только оказываем поддержку МКС, но и мы работаем над фундаментом, который был уже заложен в отношении международного сотрудничества", - сказал Бауэрсокс.
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Изначально соглашение о перекрестных полетах предусматривало по три полета российских и американских кораблей, однако затем было расширено на одну миссию. Оно предполагает, что в экипаже каждого российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж каждого американского входит один российских космонавт. Это нужно, чтобы в случае непредвиденных изменений в программе полета ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
Первым таким кораблем стал "Союз МС-22", полетевший 21 сентября 2022 года с американским астронавтом Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на МКС на американском Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, его сменил Константин Борисов (в экипаже миссии Crew-7). В первой половине 2024 года состоятся полеты "Союза МС-25" и еще одного Crew Dragon.
Ранее как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа может быть продлена.
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