https://ria.ru/20230915/vspyshka-1896638206.html

На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней

На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней - РИА Новости, 15.09.2023

На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней

Еще три вспышки африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T22:10

2023-09-15T22:10

2023-09-15T22:10

происшествия

калининский район

краснодарский край

тихорецкий район

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600731054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55130c28243d70205bac37b593726fba.jpg

КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Еще три вспышки африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. "В трех районах Краснодарского края 15 сентября выявили инфицированные вирусом АЧС объекты", - сообщили в оперштабе со ссылкой на департамент ветеринарии. Отмечается, что первый очаг выявлен в столовой станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района. Там обнаружено более 50 килограмм свинины, инфицированной вирусом АЧС. Вся продукция произведена на фирме "Агрокомплекс" имени Н. И. Ткачёва и подлежит уничтожению. Также трупы свиньи нашли в лесопосадке Калининского района на территории Куйбышевского сельского поселения. Все биологические отходы уничтожены, проведена дезинфекция. Третья вспышка выявлена в распределительном центре "Новороссийск" фирмы "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, где обнаружены полуфабрикаты из свинины, инфицированной вирусом АЧС, добавляют власти. Ранее, по данным оперштаба, вспышки АЧС были локализованы в Кущевском, Брюховецком, Крыловском и Калининском районах Кубани. Больных животных выявили на свинотоварных фермах "Импульс" хутора Большая Лопатина Кущевского района, "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" в Брюховецком районе, а также в ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское" Крыловского района и на территории свиноводческого комплекса "Делимит" АО "Кубанский бекон" в Калининском районе. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20230913/chuma-1896168420.html

https://ria.ru/20230912/karantin-1895844082.html

калининский район

краснодарский край

тихорецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининский район, краснодарский край, тихорецкий район, здоровье - общество