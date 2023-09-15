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На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней - РИА Новости, 15.09.2023
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22:10 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/vspyshka-1896638206.html
На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней
На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней - РИА Новости, 15.09.2023
На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней
Еще три вспышки африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T22:10
2023-09-15T22:10
происшествия
калининский район
краснодарский край
тихорецкий район
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Еще три вспышки африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. "В трех районах Краснодарского края 15 сентября выявили инфицированные вирусом АЧС объекты", - сообщили в оперштабе со ссылкой на департамент ветеринарии. Отмечается, что первый очаг выявлен в столовой станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района. Там обнаружено более 50 килограмм свинины, инфицированной вирусом АЧС. Вся продукция произведена на фирме "Агрокомплекс" имени Н. И. Ткачёва и подлежит уничтожению. Также трупы свиньи нашли в лесопосадке Калининского района на территории Куйбышевского сельского поселения. Все биологические отходы уничтожены, проведена дезинфекция. Третья вспышка выявлена в распределительном центре "Новороссийск" фирмы "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, где обнаружены полуфабрикаты из свинины, инфицированной вирусом АЧС, добавляют власти. Ранее, по данным оперштаба, вспышки АЧС были локализованы в Кущевском, Брюховецком, Крыловском и Калининском районах Кубани. Больных животных выявили на свинотоварных фермах "Импульс" хутора Большая Лопатина Кущевского района, "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" в Брюховецком районе, а также в ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское" Крыловского района и на территории свиноводческого комплекса "Делимит" АО "Кубанский бекон" в Калининском районе. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20230913/chuma-1896168420.html
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калининский район
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происшествия, калининский район, краснодарский край, тихорецкий район, здоровье - общество
Происшествия, Калининский район, Краснодарский край, Тихорецкий район, Здоровье - Общество
На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней

В трех районах Краснодарского края зафиксировали вспышки африканской чумы свиней

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники ветеринарной службы
Сотрудники ветеринарной службы - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудники ветеринарной службы . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Еще три вспышки африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона.
«
"В трех районах Краснодарского края 15 сентября выявили инфицированные вирусом АЧС объекты", - сообщили в оперштабе со ссылкой на департамент ветеринарии.
Свиньи - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Брянске из-за вспышки чумы свиней ввели карантин в двух магазинах
13 сентября, 17:26
Отмечается, что первый очаг выявлен в столовой станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района. Там обнаружено более 50 килограмм свинины, инфицированной вирусом АЧС. Вся продукция произведена на фирме "Агрокомплекс" имени Н. И. Ткачёва и подлежит уничтожению. Также трупы свиньи нашли в лесопосадке Калининского района на территории Куйбышевского сельского поселения. Все биологические отходы уничтожены, проведена дезинфекция.
Третья вспышка выявлена в распределительном центре "Новороссийск" фирмы "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, где обнаружены полуфабрикаты из свинины, инфицированной вирусом АЧС, добавляют власти.
Ранее, по данным оперштаба, вспышки АЧС были локализованы в Кущевском, Брюховецком, Крыловском и Калининском районах Кубани. Больных животных выявили на свинотоварных фермах "Импульс" хутора Большая Лопатина Кущевского района, "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" в Брюховецком районе, а также в ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское" Крыловского района и на территории свиноводческого комплекса "Делимит" АО "Кубанский бекон" в Калининском районе.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Свинокомплекс - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В Киевской области объявили карантин из-за вспышки чумы свиней
12 сентября, 14:36
 
ПроисшествияКалининский районКраснодарский крайТихорецкий районЗдоровье - Общество
 
 
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