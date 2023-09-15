https://ria.ru/20230915/almazy-1896643266.html

СМИ: страны G7 хотят запретить импорт российских алмазов

СМИ: страны G7 хотят запретить импорт российских алмазов - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: страны G7 хотят запретить импорт российских алмазов

Страны "Большой семерки", на долю которых приходится большая часть мировых закупок алмазов, намерены наладить обязательное маркирование камней, которое позволит РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T23:08

2023-09-15T23:08

2023-09-15T23:14

экономика

россия

индия

израиль

шарль мишель

александр де кроо

владимир путин

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Страны "Большой семерки", на долю которых приходится большая часть мировых закупок алмазов, намерены наладить обязательное маркирование камней, которое позволит отслеживать их происхождение, чтобы гарантированно отказаться от российских алмазов после введения санкций, пишет в пятницу бельгийское издание Soir со ссылкой на источник в бельгийском правительстве. В пятницу СМИ со ссылкой на неназванного бельгийского чиновника сообщали, что страны G7, как ожидается, объявят о запрете на российские алмазы в течение следующих двух-трех недель. Источник Soir, в частности, указал, что "информация о происхождении камня, его обработке и создании ювелирного изделия будет доступна властям", в том числе таможенным службам. Он также пояснил, что без маркирования введение санкций против российских алмазов не имело бы смысла, так как "они вернулись бы в обработанном виде через ОАЭ или Индию". "Обработанный алмаз получает "гражданство" той страны, в которой он был обработан", - подчеркнул собеседник издания. Ранее независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов пояснил РИА Новости, что крупнейшие зарубежные алмазодобывающие компании не смогут заменить "Алросу" на мировом рынке в случае введения эмбарго на российские алмазы от стран G7. Он предположил, что запрет на российские алмазы на Западе приведет к увеличению их сбыта в Израиль, Индию, Китай, ОАЭ. Эксперт отметил индийское направление сбыта продукции "Алросы" в качестве ключевого, так как российские алмазы являются основным сырьем для индийских гранильных фабрик. АК "Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов. В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжает работать над вопросом введения санкций в отношении российских алмазов, но тогда он не смог озвучить сроки введения новых антироссийских ограничений. В Евросоюзе указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности, Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках. Против санкций в отношении российских алмазов активно выступала Бельгия, где расположен крупнейший центр торговли алмазами. Как заявлял бельгийский премьер Александр де Кроо, нет смысла на уровне Евросоюза запрещать оптовые закупки из России драгоценных камней, так как они все равно попадут в европейские магазины другими путями. В то же время, в конце августа газета New York Times писала, что санкции стран G7, которые запретят импорт добываемых в РФ алмазов, все же будут введены и вступят в силу ориентировочно в январе 2024 года. Издание отмечало, что о санкциях официально объявят в сентябре. Также газета сообщала, что стороны дорабатывают условия отслеживания алмазов и сопроводительные таможенные документы. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230915/almazy-1896642416.html

https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864926981.html

https://ria.ru/20230915/almazy-1896643624.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, индия, израиль, шарль мишель, александр де кроо, владимир путин, евросовет, алроса, g7