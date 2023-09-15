https://ria.ru/20230915/kastyukevich-1896643123.html

Кастюкевич объяснил, почему решил сдать депутатский мандат

Кастюкевич объяснил, почему решил сдать депутатский мандат - РИА Новости, 15.09.2023

Кастюкевич объяснил, почему решил сдать депутатский мандат

Депутат Госдумы от Воронежской и Херсонской областей Игорь Кастюкевич, секретарь регионального Херсонского отделения "Единой России" заявил, что складывает с... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T23:07

2023-09-15T23:07

2023-09-15T23:07

политика

россия

херсонская область

воронежская область

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Воронежской и Херсонской областей Игорь Кастюкевич, секретарь регионального Херсонского отделения "Единой России" заявил, что складывает с себя полномочия депутата ГД для того, чтобы продолжить работу в Херсонской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.Ранее в Госдуму комиссией по мандатным вопросам был внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Кастюкевича, он доступен в базе данных Госдумы. До этого "Единая Россия" одержала победу на выборах в Херсонскую областную думу. "Сегодня я не могу поступить иначе. Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны", - написал Кастюкевич.Кастюкевич отметил, что всё время он и его команда продолжали работать и в Воронежской области, где реализовывали народную программу партии. Он сообщил, что продолжит эту работу. "Прощаться ни с кем не собираюсь, все только начинается. Совместные проекты продолжим. Уверен, что они будут максимально интересными и полезными людям", - написал Кастюкевич.

https://ria.ru/20230915/gd-1896615049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, херсонская область , воронежская область, единая россия, госдума рф