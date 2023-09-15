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Кастюкевич объяснил, почему решил сдать депутатский мандат - РИА Новости, 15.09.2023
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23:07 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/kastyukevich-1896643123.html
Кастюкевич объяснил, почему решил сдать депутатский мандат
Кастюкевич объяснил, почему решил сдать депутатский мандат - РИА Новости, 15.09.2023
Кастюкевич объяснил, почему решил сдать депутатский мандат
Депутат Госдумы от Воронежской и Херсонской областей Игорь Кастюкевич, секретарь регионального Херсонского отделения "Единой России" заявил, что складывает с... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T23:07
2023-09-15T23:07
политика
россия
херсонская область
воронежская область
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Воронежской и Херсонской областей Игорь Кастюкевич, секретарь регионального Херсонского отделения "Единой России" заявил, что складывает с себя полномочия депутата ГД для того, чтобы продолжить работу в Херсонской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.Ранее в Госдуму комиссией по мандатным вопросам был внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Кастюкевича, он доступен в базе данных Госдумы. До этого "Единая Россия" одержала победу на выборах в Херсонскую областную думу. "Сегодня я не могу поступить иначе. Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны", - написал Кастюкевич.Кастюкевич отметил, что всё время он и его команда продолжали работать и в Воронежской области, где реализовывали народную программу партии. Он сообщил, что продолжит эту работу. "Прощаться ни с кем не собираюсь, все только начинается. Совместные проекты продолжим. Уверен, что они будут максимально интересными и полезными людям", - написал Кастюкевич.
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Политика, Россия, Херсонская область , Воронежская область, Единая Россия, Госдума РФ
Кастюкевич объяснил, почему решил сдать депутатский мандат

Кастюкевич сдает мандат депутата Госдумы, чтобы работать в Херсонской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Воронежской и Херсонской областей Игорь Кастюкевич, секретарь регионального Херсонского отделения "Единой России" заявил, что складывает с себя полномочия депутата ГД для того, чтобы продолжить работу в Херсонской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Ранее в Госдуму комиссией по мандатным вопросам был внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Кастюкевича, он доступен в базе данных Госдумы. До этого "Единая Россия" одержала победу на выборах в Херсонскую областную думу.
«
"Сегодня я не могу поступить иначе. Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны", - написал Кастюкевич.
Кастюкевич отметил, что всё время он и его команда продолжали работать и в Воронежской области, где реализовывали народную программу партии. Он сообщил, что продолжит эту работу.
«
"Прощаться ни с кем не собираюсь, все только начинается. Совместные проекты продолжим. Уверен, что они будут максимально интересными и полезными людям", - написал Кастюкевич.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В ГД внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Кастюкевича
Вчера, 19:24
 
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