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В Ярославле подростка подозревают в причастности к стрельбе по автобусам - РИА Новости, 15.09.2023
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22:41 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/strelba-1896640817.html
В Ярославле подростка подозревают в причастности к стрельбе по автобусам
В Ярославле подростка подозревают в причастности к стрельбе по автобусам - РИА Новости, 15.09.2023
В Ярославле подростка подозревают в причастности к стрельбе по автобусам
Полиция установила причастность к стрельбе по автобусам в Ярославле местного несовершеннолетнего, сообщает прокуратура Ярославской области. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T22:41
2023-09-15T22:41
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Полиция установила причастность к стрельбе по автобусам в Ярославле местного несовершеннолетнего, сообщает прокуратура Ярославской области. Накануне УМВД по Ярославской области сообщило о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору) после того, как неизвестные использовали "неустановленный предмет" в качестве оружия, стреляя в направлении автобусов общественного транспорта. По данным прокуратуры Ярославской области, инцидент произошел вечером 14 сентября на проезжей части автодороги по улице Бабича города Ярославля. В результате происшествия причинен ущерб двум автобусам ООО "Стартранс" и ООО "Гирфтранс", следовавшим по маршрутам 58 и 97с. Пассажиры автобусов не пострадали. "Впоследствии появилась информация о повреждении в ночь с 14 на 15 сентября третьего автобуса, также принадлежащего ООО "Гирфтранс"... Сотрудниками органов внутренних дел установлена причастность к преступлению несовершеннолетнего жителя Дзержинского района Ярославля", - сообщает прокуратура, не уточняя возраст предполагаемого нарушителя. По указанию прокурора области Александра Лоренца с учетом личности подозреваемого уголовное дело изъято из производства следственных органов регионального УМВД и передано для дальнейшего расследования в следственные органы территориального управления Следственного комитета России. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что молодому человеку, которого подозревают в причастности к повреждению автобусов, 15 лет.
https://ria.ru/20230911/napadenie-1895472102.html
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происшествия, ярославль
Происшествия, Ярославль
В Ярославле подростка подозревают в причастности к стрельбе по автобусам

В Ярославле установили причастность 15-летнего подростка к стрельбе по автобусам

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Полиция установила причастность к стрельбе по автобусам в Ярославле местного несовершеннолетнего, сообщает прокуратура Ярославской области.
Накануне УМВД по Ярославской области сообщило о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору) после того, как неизвестные использовали "неустановленный предмет" в качестве оружия, стреляя в направлении автобусов общественного транспорта.
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По данным прокуратуры Ярославской области, инцидент произошел вечером 14 сентября на проезжей части автодороги по улице Бабича города Ярославля. В результате происшествия причинен ущерб двум автобусам ООО "Стартранс" и ООО "Гирфтранс", следовавшим по маршрутам 58 и 97с. Пассажиры автобусов не пострадали.
«
"Впоследствии появилась информация о повреждении в ночь с 14 на 15 сентября третьего автобуса, также принадлежащего ООО "Гирфтранс"... Сотрудниками органов внутренних дел установлена причастность к преступлению несовершеннолетнего жителя Дзержинского района Ярославля", - сообщает прокуратура, не уточняя возраст предполагаемого нарушителя.
По указанию прокурора области Александра Лоренца с учетом личности подозреваемого уголовное дело изъято из производства следственных органов регионального УМВД и передано для дальнейшего расследования в следственные органы территориального управления Следственного комитета России.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что молодому человеку, которого подозревают в причастности к повреждению автобусов, 15 лет.
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