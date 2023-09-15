"Роскосмос" назвал причину крушения "Луны-25"
Глава "Роскосмоса" назвал причиной крушения "Луны-25" сбой акселерометров
© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25". Архивное фото
БАЙКОНУР, 15 сен — РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" разбилась из-за несработавших акселерометров, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
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"Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились", — сказал он на пресс-конференции.
По словам Борисова, специалисты выясняют причины произошедшего. Он уточнил, что сейчас есть 16 версий, 11 из которых уже проверили. Расследование планируется завершить к концу сентября.
Гендиректор госкорпорации добавил, что первые слова поддержки "в этой неприятной ситуации" он получил от администратора НАСА Билла Нельсона.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 2:11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на южный полюс Луны — 21 августа.
Девятнадцатого августа на борту станции произошла нештатная ситуация. Как уточнили в "Роскосмосе", инцидент не позволил выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Позднее Борисов заявил, что двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, вследствие чего аппарат врезался в спутник Земли.