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"Роскосмос" назвал причину крушения "Луны-25" - РИА Новости, 16.09.2023
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Наука
 
22:39 15.09.2023 (обновлено: 00:06 16.09.2023)
https://ria.ru/20230915/luna-25-1896640682.html
"Роскосмос" назвал причину крушения "Луны-25"
"Роскосмос" назвал причину крушения "Луны-25" - РИА Новости, 16.09.2023
"Роскосмос" назвал причину крушения "Луны-25"
Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" разбилась из-за несработавших акселерометров, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-15T22:39
2023-09-16T00:06
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южный полюс
земля
юрий борисов (роскосмос)
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БАЙКОНУР, 15 сен — РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" разбилась из-за несработавших акселерометров, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.&quot;Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились&quot;, — сказал он на пресс-конференции.По словам Борисова, специалисты выясняют причины произошедшего. Он уточнил, что сейчас есть 16 версий, 11 из которых уже проверили. Расследование планируется завершить к концу сентября.Гендиректор госкорпорации добавил, что первые слова поддержки "в этой неприятной ситуации" он получил от администратора НАСА Билла Нельсона.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 2:11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на южный полюс Луны — 21 августа.Девятнадцатого августа на борту станции произошла нештатная ситуация. Как уточнили в "Роскосмосе", инцидент не позволил выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.Позднее Борисов заявил, что двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, вследствие чего аппарат врезался в спутник Земли.
https://ria.ru/20230912/luna-1895770926.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Луна, Южный полюс, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Билл Нельсон, НАСА
"Роскосмос" назвал причину крушения "Луны-25"

Глава "Роскосмоса" назвал причиной крушения "Луны-25" сбой акселерометров

© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25". Архивное фото
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БАЙКОНУР, 15 сен — РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" разбилась из-за несработавших акселерометров, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
«

"Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Борисова, специалисты выясняют причины произошедшего. Он уточнил, что сейчас есть 16 версий, 11 из которых уже проверили. Расследование планируется завершить к концу сентября.
Гендиректор госкорпорации добавил, что первые слова поддержки "в этой неприятной ситуации" он получил от администратора НАСА Билла Нельсона.
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Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 2:11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на южный полюс Луны — 21 августа.
Девятнадцатого августа на борту станции произошла нештатная ситуация. Как уточнили в "Роскосмосе", инцидент не позволил выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Позднее Борисов заявил, что двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, вследствие чего аппарат врезался в спутник Земли.
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