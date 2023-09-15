https://ria.ru/20230915/luna-25-1896640682.html

"Роскосмос" назвал причину крушения "Луны-25"

"Роскосмос" назвал причину крушения "Луны-25" - РИА Новости, 16.09.2023

"Роскосмос" назвал причину крушения "Луны-25"

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" разбилась из-за несработавших акселерометров, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-15T22:39

2023-09-15T22:39

2023-09-16T00:06

наука

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роскосмос

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южный полюс

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юрий борисов (роскосмос)

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БАЙКОНУР, 15 сен — РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" разбилась из-за несработавших акселерометров, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились", — сказал он на пресс-конференции.По словам Борисова, специалисты выясняют причины произошедшего. Он уточнил, что сейчас есть 16 версий, 11 из которых уже проверили. Расследование планируется завершить к концу сентября.Гендиректор госкорпорации добавил, что первые слова поддержки "в этой неприятной ситуации" он получил от администратора НАСА Билла Нельсона.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 2:11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на южный полюс Луны — 21 августа.Девятнадцатого августа на борту станции произошла нештатная ситуация. Как уточнили в "Роскосмосе", инцидент не позволил выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.Позднее Борисов заявил, что двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, вследствие чего аппарат врезался в спутник Земли.

https://ria.ru/20230912/luna-1895770926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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