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"Роскосмос" готов обучить космонавта из КНДР и организовать его полет - РИА Новости, 15.09.2023
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23:24 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/kosmonavt-1896644354.html
"Роскосмос" готов обучить космонавта из КНДР и организовать его полет
"Роскосмос" готов обучить космонавта из КНДР и организовать его полет - РИА Новости, 15.09.2023
"Роскосмос" готов обучить космонавта из КНДР и организовать его полет
"Роскосмос" готов обучить и организовать полёт космонавта КНДР, но решение будет принимать северокорейская сторона, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T23:24
2023-09-15T23:24
космос - риа наука
россия
амурская область
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
ким чен ын
роскосмос
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БАЙКОНУР, 15 сен - РИА Новости. "Роскосмос" готов обучить и организовать полёт космонавта КНДР, но решение будет принимать северокорейская сторона, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Было мною предложено, мы могли бы при необходимости обучить и запустить корейского космонавта, но это вопрос уже не к нам, а к корейской стороне", - сказал Борисов на пресс-конференции. В то же время он добавил, что детально программа сотрудничества по космосу во время встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына не обсуждалась. По словам гендиректора "Роскосмоса", обычно такие программы обсуждаются в рамках межправкомиссии. Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Во время переговоров они обсудили в том числе возможность отправки в космос северокорейского космонавта. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, "при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта" этой страны.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html
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космос - риа наука, россия, амурская область, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, ким чен ын, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Амурская область, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Ким Чен Ын, Роскосмос
"Роскосмос" готов обучить космонавта из КНДР и организовать его полет

Борисов: Роскосмос готов обучить космонавта из КНДР и организовать его полет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВ Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке
В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке . Архивное фото
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БАЙКОНУР, 15 сен - РИА Новости. "Роскосмос" готов обучить и организовать полёт космонавта КНДР, но решение будет принимать северокорейская сторона, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
«
"Было мною предложено, мы могли бы при необходимости обучить и запустить корейского космонавта, но это вопрос уже не к нам, а к корейской стороне", - сказал Борисов на пресс-конференции.
В то же время он добавил, что детально программа сотрудничества по космосу во время встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына не обсуждалась. По словам гендиректора "Роскосмоса", обычно такие программы обсуждаются в рамках межправкомиссии.
Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Во время переговоров они обсудили в том числе возможность отправки в космос северокорейского космонавта. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, "при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта" этой страны.
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