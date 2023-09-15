https://ria.ru/20230915/kosmonavt-1896644354.html

"Роскосмос" готов обучить космонавта из КНДР и организовать его полет

"Роскосмос" готов обучить космонавта из КНДР и организовать его полет - РИА Новости, 15.09.2023

"Роскосмос" готов обучить космонавта из КНДР и организовать его полет

"Роскосмос" готов обучить и организовать полёт космонавта КНДР, но решение будет принимать северокорейская сторона, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T23:24

2023-09-15T23:24

2023-09-15T23:24

космос - риа наука

россия

амурская область

юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

ким чен ын

роскосмос

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БАЙКОНУР, 15 сен - РИА Новости. "Роскосмос" готов обучить и организовать полёт космонавта КНДР, но решение будет принимать северокорейская сторона, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Было мною предложено, мы могли бы при необходимости обучить и запустить корейского космонавта, но это вопрос уже не к нам, а к корейской стороне", - сказал Борисов на пресс-конференции. В то же время он добавил, что детально программа сотрудничества по космосу во время встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына не обсуждалась. По словам гендиректора "Роскосмоса", обычно такие программы обсуждаются в рамках межправкомиссии. Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Во время переговоров они обсудили в том числе возможность отправки в космос северокорейского космонавта. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, "при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта" этой страны.

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, амурская область, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, ким чен ын, роскосмос