https://ria.ru/20230915/devochki-1896641807.html

Две девочки, пострадавшие на трассе "Скандинавия", остаются в больницах

Две девочки, пострадавшие на трассе "Скандинавия", остаются в больницах - РИА Новости, 15.09.2023

Две девочки, пострадавшие на трассе "Скандинавия", остаются в больницах

Еще одна девочка из числа пострадавших в ДТП с группой велосипедисток на трассе в Ленинградской области выписана из больницы, две девочки остаются на... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T22:49

2023-09-15T22:49

2023-09-15T22:49

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

сестрорецк

ford motor

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Еще одна девочка из числа пострадавших в ДТП с группой велосипедисток на трассе в Ленинградской области выписана из больницы, две девочки остаются на стационарном лечении, сообщил в пятницу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Седьмого сентября на 59-м километре трассы "Скандинавия" водитель тягача по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. По уточненной информации, в аварии погибли двое и пострадали десять человек. Сообщалось, что в аварию попали спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Суд арестовал на два месяца водителя грузовика, устроившего ДТП с велосипедистками. "Сегодня из Детской городской больницы №2 выписана еще одна пациентка, пострадавшая в ДТП на трассе Скандинавия. Таким образом, в больницах остаются две юные велосипедистки", - говорится в сообщении. Ранее комздрав сообщал, что из Детского городского многопрофильного клинического центра в четверг была выписана 15-летняя велосипедистка, которая была доставлена туда бортом санавиации. Ведомство уточняло также, что те девочки, которые пока остаются в больницах, находятся в состоянии средней тяжести.

https://ria.ru/20230324/prigovor-1860475811.html

ленинградская область

санкт-петербург

сестрорецк

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, сестрорецк, ford motor