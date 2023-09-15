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Две девочки, пострадавшие на трассе "Скандинавия", остаются в больницах - РИА Новости, 15.09.2023
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22:49 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/devochki-1896641807.html
Две девочки, пострадавшие на трассе "Скандинавия", остаются в больницах
Две девочки, пострадавшие на трассе "Скандинавия", остаются в больницах - РИА Новости, 15.09.2023
Две девочки, пострадавшие на трассе "Скандинавия", остаются в больницах
Еще одна девочка из числа пострадавших в ДТП с группой велосипедисток на трассе в Ленинградской области выписана из больницы, две девочки остаются на... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T22:49
2023-09-15T22:49
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
сестрорецк
ford motor
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Еще одна девочка из числа пострадавших в ДТП с группой велосипедисток на трассе в Ленинградской области выписана из больницы, две девочки остаются на стационарном лечении, сообщил в пятницу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Седьмого сентября на 59-м километре трассы "Скандинавия" водитель тягача по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. По уточненной информации, в аварии погибли двое и пострадали десять человек. Сообщалось, что в аварию попали спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Суд арестовал на два месяца водителя грузовика, устроившего ДТП с велосипедистками. "Сегодня из Детской городской больницы №2 выписана еще одна пациентка, пострадавшая в ДТП на трассе Скандинавия. Таким образом, в больницах остаются две юные велосипедистки", - говорится в сообщении. Ранее комздрав сообщал, что из Детского городского многопрофильного клинического центра в четверг была выписана 15-летняя велосипедистка, которая была доставлена туда бортом санавиации. Ведомство уточняло также, что те девочки, которые пока остаются в больницах, находятся в состоянии средней тяжести.
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ленинградская область
санкт-петербург
сестрорецк
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, сестрорецк, ford motor
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Ford Motor
Две девочки, пострадавшие на трассе "Скандинавия", остаются в больницах

Две пострадавшие в ДТП на трассе Скандинавия велосипедистки остаются в больницах

© Кадр видео очевидцаМесто ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
Место ДТП на трассе Скандинавия в Ленинградской области
© Кадр видео очевидца
Место ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Еще одна девочка из числа пострадавших в ДТП с группой велосипедисток на трассе в Ленинградской области выписана из больницы, две девочки остаются на стационарном лечении, сообщил в пятницу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Седьмого сентября на 59-м километре трассы "Скандинавия" водитель тягача по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. По уточненной информации, в аварии погибли двое и пострадали десять человек. Сообщалось, что в аварию попали спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Суд арестовал на два месяца водителя грузовика, устроившего ДТП с велосипедистками.
«
"Сегодня из Детской городской больницы №2 выписана еще одна пациентка, пострадавшая в ДТП на трассе Скандинавия. Таким образом, в больницах остаются две юные велосипедистки", - говорится в сообщении.
Ранее комздрав сообщал, что из Детского городского многопрофильного клинического центра в четверг была выписана 15-летняя велосипедистка, которая была доставлена туда бортом санавиации. Ведомство уточняло также, что те девочки, которые пока остаются в больницах, находятся в состоянии средней тяжести.
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