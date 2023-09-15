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Даудов опубликовал видео прогулки Кадырова на фоне слухов о его болезни
Даудов опубликовал видео прогулки Кадырова на фоне слухов о его болезни - РИА Новости, 15.09.2023
Даудов опубликовал видео прогулки Кадырова на фоне слухов о его болезни
Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео вечерней прогулки Кадырова со своей семьей на фоне слухов о якобы его тяжёлой... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T23:19
2023-09-15T23:19
2023-09-15T23:19
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ГРОЗНЫЙ, 15 сен – РИА Новости. Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео вечерней прогулки Кадырова со своей семьей на фоне слухов о якобы его тяжёлой болезни. "Вечерняя прогулка стала отличным завершением ужина с семьёй. Ловите эти счастливые моменты, друзья. Находите время и уделяйте родным побольше внимания. Отвлекитесь от суеты, и сделайте им и себе приятно", - подписано видео в аккаунте помощника Кадырова в Instagram *.. Слухи, что Кадыров тяжело болен, периодически распространяют оппозиционные и проукраинские телеграм-каналы. Сам глава региона и его соратники неоднократно их опровергали.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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общество, россия, рамзан кадыров, facebook
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Facebook
Даудов опубликовал видео прогулки Кадырова на фоне слухов о его болезни
Даудов опубликовал видео прогулки Кадырова с семьей на фоне слухов о его болезни