https://ria.ru/20230915/video-1896644014.html

Даудов опубликовал видео прогулки Кадырова на фоне слухов о его болезни

Даудов опубликовал видео прогулки Кадырова на фоне слухов о его болезни - РИА Новости, 15.09.2023

Даудов опубликовал видео прогулки Кадырова на фоне слухов о его болезни

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео вечерней прогулки Кадырова со своей семьей на фоне слухов о якобы его тяжёлой... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T23:19

2023-09-15T23:19

2023-09-15T23:19

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ГРОЗНЫЙ, 15 сен – РИА Новости. Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео вечерней прогулки Кадырова со своей семьей на фоне слухов о якобы его тяжёлой болезни. "Вечерняя прогулка стала отличным завершением ужина с семьёй. Ловите эти счастливые моменты, друзья. Находите время и уделяйте родным побольше внимания. Отвлекитесь от суеты, и сделайте им и себе приятно", - подписано видео в аккаунте помощника Кадырова в Instagram *.. Слухи, что Кадыров тяжело болен, периодически распространяют оппозиционные и проукраинские телеграм-каналы. Сам глава региона и его соратники неоднократно их опровергали.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230910/akhmat-1895359851.html

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общество, россия, рамзан кадыров, facebook