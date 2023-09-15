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В Нальчике автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.09.2023
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22:26 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/ostanovka-1896639814.html
В Нальчике автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие
В Нальчике автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.09.2023
В Нальчике автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие
Пять человек, в том числе один ребенок пострадали после того, как автомобиль врезался в остановку в Нальчике, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T22:26
2023-09-15T22:26
происшествия
нальчик
киров
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НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Пять человек, в том числе один ребенок пострадали после того, как автомобиль врезался в остановку в Нальчике, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии. "Около 17.50 мск в пятницу напротив дома №320 по улице Кирова в Нальчике произошло ДТП – наезд автомашины Лада Гранта на остановочный комплекс. В результате 27-летний водитель, его пассажир - 68-летняя женщина, а также три пешехода, которые стояли в момент ДТП на остановке – две женщины и 14-летняя девочка госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Региональный минздрав пояснил, что состояние девочки 2008 года рождения медики оценивают как средней тяжести. "Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один пациент получил травмы средней степени тяжести и еще один - ушибы легкой степени", - уточнили в министерстве здравоохранения. По его данным, ситуация находится на контроле у руководства республики.
https://ria.ru/20230915/gruzovik-1896615300.html
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происшествия, нальчик, киров
Происшествия, Нальчик, Киров
В Нальчике автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

В Нальчике автомобиль врезался в остановку, 5 человек пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Пять человек, в том числе один ребенок пострадали после того, как автомобиль врезался в остановку в Нальчике, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.
«
"Около 17.50 мск в пятницу напротив дома №320 по улице Кирова в Нальчике произошло ДТП – наезд автомашины Лада Гранта на остановочный комплекс. В результате 27-летний водитель, его пассажир - 68-летняя женщина, а также три пешехода, которые стояли в момент ДТП на остановке – две женщины и 14-летняя девочка госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
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Региональный минздрав пояснил, что состояние девочки 2008 года рождения медики оценивают как средней тяжести. "Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один пациент получил травмы средней степени тяжести и еще один - ушибы легкой степени", - уточнили в министерстве здравоохранения.
По его данным, ситуация находится на контроле у руководства республики.
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