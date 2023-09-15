https://ria.ru/20230915/ostanovka-1896639814.html

В Нальчике автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

В Нальчике автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.09.2023

В Нальчике автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

Пять человек, в том числе один ребенок пострадали после того, как автомобиль врезался в остановку в Нальчике, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T22:26

2023-09-15T22:26

2023-09-15T22:26

происшествия

нальчик

киров

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НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Пять человек, в том числе один ребенок пострадали после того, как автомобиль врезался в остановку в Нальчике, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии. "Около 17.50 мск в пятницу напротив дома №320 по улице Кирова в Нальчике произошло ДТП – наезд автомашины Лада Гранта на остановочный комплекс. В результате 27-летний водитель, его пассажир - 68-летняя женщина, а также три пешехода, которые стояли в момент ДТП на остановке – две женщины и 14-летняя девочка госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Региональный минздрав пояснил, что состояние девочки 2008 года рождения медики оценивают как средней тяжести. "Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один пациент получил травмы средней степени тяжести и еще один - ушибы легкой степени", - уточнили в министерстве здравоохранения. По его данным, ситуация находится на контроле у руководства республики.

https://ria.ru/20230915/gruzovik-1896615300.html

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происшествия, нальчик, киров