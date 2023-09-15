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СМИ: киевский суд арестовал обвиняемого в госизмене Шуфрича на два месяца - РИА Новости, 15.09.2023
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22:19 15.09.2023 (обновлено: 22:35 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/shufrich-1896638975.html
СМИ: киевский суд арестовал обвиняемого в госизмене Шуфрича на два месяца
СМИ: киевский суд арестовал обвиняемого в госизмене Шуфрича на два месяца - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: киевский суд арестовал обвиняемого в госизмене Шуфрича на два месяца
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога обвиняемого в государственной измене депутата Верховной рады Нестора Шуфрича,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T22:19
2023-09-15T22:35
в мире
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украина
нестор шуфрич
владимир зеленский
сергей лещенко
верховная рада украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога обвиняемого в государственной измене депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сообщает украинское издание "Общественное" в своем телеграм-канале.В пятницу советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене Шуфричу, избранному в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в настоящее время на Украине запрещена. В тот же день украинские СМИ сообщали, что СБУ пришла к Шуфричу с обысками и обнаружила, в частности, советские медали с георгиевскими лентами.&quot;(Печерский районный суд Киева) избрал мера пресечения нардепу Шуфричу: содержание под стражей на два месяца без права внесения залога, сообщает корреспондент &quot;Общественного&quot; из зала суда&quot;, - говорится в сообщении издания.Адвокат Шуфрича Александр Тананакин заявил, что решение суда "было ожидаемым". "Будем обжаловать в ближайшие дни в установленном порядке", - приводит слова Тананакина украинское издание "Страна" в телеграм-канале.Ранее украинское агентство УНН со ссылкой на судью Сергея Вовка сообщало, что заседание суда по избранию меры пресечения Шуфричу проведут в закрытом режиме.Как сообщало ранее украинское издание "Страна.ua", сотрудники службы безопасности украины (СБУ) проводят 45 обысков у Шуфрича и его близкого окружения.
https://ria.ru/20230915/gosizmena-1896619873.html
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в мире, киев, украина, нестор шуфрич, владимир зеленский, сергей лещенко, верховная рада украины, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Киев, Украина, Нестор Шуфрич, Владимир Зеленский, Сергей Лещенко, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
СМИ: киевский суд арестовал обвиняемого в госизмене Шуфрича на два месяца

Общественное: украинский депутат Шуфрич арестован на два месяца без права залога

© Фото : СБУОбыски у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича
Обыски у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : СБУ
Обыски у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога обвиняемого в государственной измене депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сообщает украинское издание "Общественное" в своем телеграм-канале.
В пятницу советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене Шуфричу, избранному в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в настоящее время на Украине запрещена. В тот же день украинские СМИ сообщали, что СБУ пришла к Шуфричу с обысками и обнаружила, в частности, советские медали с георгиевскими лентами.
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"(Печерский районный суд Киева) избрал мера пресечения нардепу Шуфричу: содержание под стражей на два месяца без права внесения залога, сообщает корреспондент "Общественного" из зала суда", - говорится в сообщении издания.

Адвокат Шуфрича Александр Тананакин заявил, что решение суда "было ожидаемым". "Будем обжаловать в ближайшие дни в установленном порядке", - приводит слова Тананакина украинское издание "Страна" в телеграм-канале.
Ранее украинское агентство УНН со ссылкой на судью Сергея Вовка сообщало, что заседание суда по избранию меры пресечения Шуфричу проведут в закрытом режиме.
Как сообщало ранее украинское издание "Страна.ua", сотрудники службы безопасности украины (СБУ) проводят 45 обысков у Шуфрича и его близкого окружения.
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В миреКиевУкраинаНестор ШуфричВладимир ЗеленскийСергей ЛещенкоВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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