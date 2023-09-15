https://ria.ru/20230915/shufrich-1896638975.html

СМИ: киевский суд арестовал обвиняемого в госизмене Шуфрича на два месяца

СМИ: киевский суд арестовал обвиняемого в госизмене Шуфрича на два месяца - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: киевский суд арестовал обвиняемого в госизмене Шуфрича на два месяца

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога обвиняемого в государственной измене депутата Верховной рады Нестора Шуфрича,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T22:19

2023-09-15T22:19

2023-09-15T22:35

в мире

киев

украина

нестор шуфрич

владимир зеленский

сергей лещенко

верховная рада украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога обвиняемого в государственной измене депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сообщает украинское издание "Общественное" в своем телеграм-канале.В пятницу советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене Шуфричу, избранному в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в настоящее время на Украине запрещена. В тот же день украинские СМИ сообщали, что СБУ пришла к Шуфричу с обысками и обнаружила, в частности, советские медали с георгиевскими лентами."(Печерский районный суд Киева) избрал мера пресечения нардепу Шуфричу: содержание под стражей на два месяца без права внесения залога, сообщает корреспондент "Общественного" из зала суда", - говорится в сообщении издания.Адвокат Шуфрича Александр Тананакин заявил, что решение суда "было ожидаемым". "Будем обжаловать в ближайшие дни в установленном порядке", - приводит слова Тананакина украинское издание "Страна" в телеграм-канале.Ранее украинское агентство УНН со ссылкой на судью Сергея Вовка сообщало, что заседание суда по избранию меры пресечения Шуфричу проведут в закрытом режиме.Как сообщало ранее украинское издание "Страна.ua", сотрудники службы безопасности украины (СБУ) проводят 45 обысков у Шуфрича и его близкого окружения.

https://ria.ru/20230915/gosizmena-1896619873.html

https://ria.ru/20230915/avtonomiya-1896556745.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, нестор шуфрич, владимир зеленский, сергей лещенко, верховная рада украины, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь