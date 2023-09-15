СМИ: киевский суд арестовал обвиняемого в госизмене Шуфрича на два месяца
Общественное: украинский депутат Шуфрич арестован на два месяца без права залога
© Фото : СБУОбыски у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича
© Фото : СБУ
Обыски у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога обвиняемого в государственной измене депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, сообщает украинское издание "Общественное" в своем телеграм-канале.
В пятницу советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене Шуфричу, избранному в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в настоящее время на Украине запрещена. В тот же день украинские СМИ сообщали, что СБУ пришла к Шуфричу с обысками и обнаружила, в частности, советские медали с георгиевскими лентами.
«
"(Печерский районный суд Киева) избрал мера пресечения нардепу Шуфричу: содержание под стражей на два месяца без права внесения залога, сообщает корреспондент "Общественного" из зала суда", - говорится в сообщении издания.
Адвокат Шуфрича Александр Тананакин заявил, что решение суда "было ожидаемым". "Будем обжаловать в ближайшие дни в установленном порядке", - приводит слова Тананакина украинское издание "Страна" в телеграм-канале.
Ранее украинское агентство УНН со ссылкой на судью Сергея Вовка сообщало, что заседание суда по избранию меры пресечения Шуфричу проведут в закрытом режиме.
Как сообщало ранее украинское издание "Страна.ua", сотрудники службы безопасности украины (СБУ) проводят 45 обысков у Шуфрича и его близкого окружения.