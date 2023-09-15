https://ria.ru/20230915/almazy-1896642416.html

Страны ЕС хотят ввести санкции на алмазы из России этой осенью

Страны ЕС хотят ввести санкции на алмазы из России этой осенью - РИА Новости, 15.09.2023

Страны ЕС хотят ввести санкции на алмазы из России этой осенью

Страны Евросоюза планируют ввести санкции на российские алмазы в октябре или ноябре этого года, пишет бельгийское издание Soir со ссылкой на источник в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T23:02

2023-09-15T23:02

2023-09-15T23:33

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БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Страны Евросоюза планируют ввести санкции на российские алмазы в октябре или ноябре этого года, пишет бельгийское издание Soir со ссылкой на источник в правительстве страны. "ЕС включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре", — говорится в публикации.В соответствии с разрабатываемыми правилами, на территории союза разрешат оборот камней только с нероссийской маркировкой. Для необработанных алмазов запрет планируют ввести с 1 января 2024 года, при этом обработанных бриллиантов это коснется позже и поэтапно.Ранее сегодня СМИ со ссылкой на неназванного бельгийского чиновника сообщали, что страны G7 объявят о запрете на российские алмазы в течение следующих двух-трех недель. В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжает работать над вопросом санкций в отношении российских камней, но тогда он не смог озвучить сроки введения новых ограничений. В Евросоюзе указывали, что для этого надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности, Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках. Против санкций в отношении российских алмазов активно выступала Бельгия, где расположен крупнейший центр торговли алмазами. Как заявлял премьер страны Александр де Кроо, нет смысла на уровне Евросоюза запрещать оптовые закупки из России драгоценных камней, так как они все равно попадут в европейские магазины другими путями. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230910/almaz-1895261434.html

https://ria.ru/20230519/embargo-1872787940.html

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