https://ria.ru/20230915/almazy-1896643624.html

Бельгия руководит разработкой плана санкций против российских алмазов

Бельгия руководит разработкой плана санкций против российских алмазов - РИА Новости, 15.09.2023

Бельгия руководит разработкой плана санкций против российских алмазов

Разработкой плана санкций Запада против российских алмазов, о котором, как ожидается, должна в ближайшие недели объявить "Большая семерка", руководит Бельгия,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T23:10

2023-09-15T23:10

2023-09-15T23:29

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БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Разработкой плана санкций Запада против российских алмазов, о котором, как ожидается, должна в ближайшие недели объявить "Большая семерка", руководит Бельгия, где расположен один из мировых центров торговли и обработки этих драгоценных камней – город Антверпен, пишет в пятницу издание Soir со ссылкой на бельгийский источник. В работе принимают участие Еврокомиссия и США. В пятницу СМИ со ссылкой на неназванного бельгийского чиновника сообщили, что страны G7, как ожидается, объявят о запрете на российские алмазы в течение следующих двух-трех недель. "Бельгия руководила работой над этим проектом совместно с Европейской комиссией и США, которые являются главным рынком сбыта алмазов", - указал он. По его словам, премьер Бельгии в ближайший вторник представит этот план в Нью-Йорке крупнейшим представителям алмазной индустрии на полях Генеральной ассамблеи ООН. Источник в правительстве Бельгии также признал, что его страна серьезно пострадает от таких ограничений. "Сама Бельгия понесет большие потери. Оборот в алмазной отрасли Антверпена составляет 47 миллиардов евро в год, 40% алмазов – российские", - сказал он. Однако собеседник также отметил, что импорт камней из РФ в королевство уже существенно сократился в ожидании санкций. В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжает работать над вопросом введения санкций в отношении российских алмазов, но тогда он не смог озвучить сроки введения новых антироссийских ограничений. В Евросоюзе указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности, Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках. Против санкций в отношении российских алмазов активно выступала Бельгия, где расположен крупнейший центр торговли алмазами. Как заявлял бельгийский премьер Александр де Кроо, нет смысла на уровне Евросоюза запрещать оптовые закупки из России драгоценных камней, так как они все равно попадут в европейские магазины другими путями. В то же время, в конце августа газета New York Times писала, что санкции стран G7, которые запретят импорт добываемых в РФ алмазов, все же будут введены и вступят в силу ориентировочно в январе 2024 года. Издание отмечало, что о санкциях официально объявят в сентябре. Также газета сообщала, что стороны дорабатывают условия отслеживания алмазов и сопроводительные таможенные документы. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230915/almazy-1896642416.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896516898.html

https://ria.ru/20230915/almazy-1896643266.html

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цены на нефть, россия, шарль мишель, g7, еврокомиссия, оон, владимир путин, александр де кроо, антверпен, бельгия