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"Он обо всем знает". В США раскрыли, как Путин переиграл Запад на Украине - РИА Новости, 15.09.2023
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22:12 15.09.2023 (обновлено: 23:51 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896638361.html
"Он обо всем знает". В США раскрыли, как Путин переиграл Запад на Украине
"Он обо всем знает". В США раскрыли, как Путин переиграл Запад на Украине - РИА Новости, 15.09.2023
"Он обо всем знает". В США раскрыли, как Путин переиграл Запад на Украине
Американская экономика истощилась из-за стремления Вашингтона обескровить Россию конфликтом на Украине, написал в Twitter экс-советник главы Пентагона полковник РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T22:12
2023-09-15T23:51
политика
россия
украина
джо байден
сергей лавров
пентагон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен —РИА Новости. Американская экономика истощилась из-за стремления Вашингтона обескровить Россию конфликтом на Украине, написал в Twitter экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Первоначальной целью этой прокси-войны было обескровить Россию. Абсурдное решение, произошло обратное. Ресурсы Америки истощаются. &lt;…&gt; (Президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин знает об этом", — заявил офицер.Он напомнил, что для обслуживания колоссального внешнего долга США теперь необходимо тратить сумму, примерно равную военному бюджету страны — около триллиона долларов.Ранее президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов финансирования на нужды Украины в 2024 году. При этом ряд конгрессменов решительно выступают против того, чтобы Вашингтон продолжал отправлять Киеву какую-либо военную помощь.Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя средства поражения Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь, напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230915/vsu-1896611378.html
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политика, россия, украина, джо байден, сергей лавров, пентагон, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Джо Байден, Сергей Лавров, Пентагон, Вооруженные силы Украины
"Он обо всем знает". В США раскрыли, как Путин переиграл Запад на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: конфликт на Украине истощил экономику США

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен РИА Новости. Американская экономика истощилась из-за стремления Вашингтона обескровить Россию конфликтом на Украине, написал в Twitter экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«
"Первоначальной целью этой прокси-войны было обескровить Россию. Абсурдное решение, произошло обратное. Ресурсы Америки истощаются. <…> (Президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин знает об этом", — заявил офицер.
Он напомнил, что для обслуживания колоссального внешнего долга США теперь необходимо тратить сумму, примерно равную военному бюджету страны — около триллиона долларов.
Ранее президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов финансирования на нужды Украины в 2024 году. При этом ряд конгрессменов решительно выступают против того, чтобы Вашингтон продолжал отправлять Киеву какую-либо военную помощь.
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ПолитикаРоссияУкраинаДжо БайденСергей ЛавровПентагонВооруженные силы Украины
 
 
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