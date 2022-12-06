https://ria.ru/20221206/ssha-1836825384.html

Минторг: США чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, включая Китай

Минторг: США чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, включая Китай - РИА Новости, 06.12.2022

Минторг: США чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, включая Китай

США чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, нехватка которых может значительно дестабилизировать американские цепочки поставок, сообщила глава... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T23:46

2022-12-06T23:46

2022-12-06T23:46

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, нехватка которых может значительно дестабилизировать американские цепочки поставок, сообщила глава американского минторга Джина Раймондо."Работа над нарушением цепочки поставок и проблема чипов открыли мне глаза на то, насколько уязвимы Соединенные Штаты и чрезмерно зависимы от отдельно взятых стран по части конкретных товаров, что значительно дестабилизирует наши цепочки поставок", - сказала Раймондо в интервью журналу Foreign Policy."В определенный момент я осознала, насколько сильно мы зависимы от Китая по отдельным видам товаров", - добавила министр.Раймондо подчеркнула, что в интересах национальной безопасности США снижать такую зависимость."Мы знаем, где уязвимы. Например, в США мы вообще не производим самых современных чипов в мире. Так что мы будем успешными, если достигнем целей национальной безопасности и будем производить чипы, необходимые для нашей защиты и поддержки экономики", - резюмировала Раймондо.

https://ria.ru/20221206/ministr-1836526569.html

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сша, китай, в мире