https://ria.ru/20221206/ssha-1836825384.html
Минторг: США чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, включая Китай
Минторг: США чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, включая Китай - РИА Новости, 06.12.2022
Минторг: США чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, включая Китай
США чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, нехватка которых может значительно дестабилизировать американские цепочки поставок, сообщила глава... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T23:46
2022-12-06T23:46
2022-12-06T23:46
сша
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, нехватка которых может значительно дестабилизировать американские цепочки поставок, сообщила глава американского минторга Джина Раймондо."Работа над нарушением цепочки поставок и проблема чипов открыли мне глаза на то, насколько уязвимы Соединенные Штаты и чрезмерно зависимы от отдельно взятых стран по части конкретных товаров, что значительно дестабилизирует наши цепочки поставок", - сказала Раймондо в интервью журналу Foreign Policy."В определенный момент я осознала, насколько сильно мы зависимы от Китая по отдельным видам товаров", - добавила министр.Раймондо подчеркнула, что в интересах национальной безопасности США снижать такую зависимость."Мы знаем, где уязвимы. Например, в США мы вообще не производим самых современных чипов в мире. Так что мы будем успешными, если достигнем целей национальной безопасности и будем производить чипы, необходимые для нашей защиты и поддержки экономики", - резюмировала Раймондо.
https://ria.ru/20221206/ministr-1836526569.html
https://ria.ru/20221111/rumyniya-1830643210.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, в мире
Минторг: США чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, включая Китай
Глава минторга Раймондо: США чрезмерно зависимы от товаров из ряда стран, включая Китая
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости.
США чрезмерно зависят от товаров из отдельных стран, нехватка которых может значительно дестабилизировать американские цепочки поставок, сообщила
глава американского минторга Джина Раймондо.
"Работа над нарушением цепочки поставок и проблема чипов открыли мне глаза на то, насколько уязвимы Соединенные Штаты и чрезмерно зависимы от отдельно взятых стран по части конкретных товаров, что значительно дестабилизирует наши цепочки поставок", - сказала Раймондо в интервью журналу Foreign Policy.
"В определенный момент я осознала, насколько сильно мы зависимы от Китая
по отдельным видам товаров", - добавила министр.
Раймондо подчеркнула, что в интересах национальной безопасности США снижать такую зависимость.
"Мы знаем, где уязвимы. Например, в США мы вообще не производим самых современных чипов в мире. Так что мы будем успешными, если достигнем целей национальной безопасности и будем производить чипы, необходимые для нашей защиты и поддержки экономики", - резюмировала Раймондо.