Необходимо создать равные с Москвой возможности в регионах, заявил Слуцкий

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Необходимо, чтобы возможности людей в регионах в ключевых сферах соответствовали уровню Москвы, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече российского лидера Владимира Путина с главами думских фракций в четверг примут участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, Слуцкий, лидер фракции "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. После встречи президент провел отдельные встречи с руководителями фракций. Во встрече президента также принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Поэтому, конечно, вопрос, который необходимо решать уже сегодня, - это вопрос того, чтобы возможности людей в регионах по рабочим местам, зарплатам, надбавкам, образованию, здравоохранению соответствовали Москве", - сказал Слуцкий журналистам по итогам встречи с Путиным. Парламентарий добавил, что это не решить "одномоментно", потребуются годы, однако нужно ставить такую стратегическую цель и пошагово идти к ней. "Безусловно, мы обсуждали и работу столичного градоначальника Сергея Семеновича Собянина. Он - большой молодец, очень и очень много помогает другим регионам. Я уже не говорю о том, что он и его команда преобразили нашу любимую столицу", - отметил Слуцкий.

