Рейтинг@Mail.ru
Путин и Мишустин — православные люди, отметил Патриарх Кирилл - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 18.09.2025 (обновлено: 23:34 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/pravoslavie-2042853607.html
Путин и Мишустин — православные люди, отметил Патриарх Кирилл
Путин и Мишустин — православные люди, отметил Патриарх Кирилл - РИА Новости, 18.09.2025
Путин и Мишустин — православные люди, отметил Патриарх Кирилл
Президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин - православные верующие, а большинство российских министров ходят в храм, рассказал... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T23:19:00+03:00
2025-09-18T23:34:00+03:00
казахстан
михаил мишустин
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992699937_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_bf7c5c429a97a453666a25b4be786257.jpg
АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин - православные верующие, а большинство российских министров ходят в храм, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Свято-Успенском кафедральном соборе Астаны, передаёт корреспондент РИА Новости. В четверг патриарх Кирилл совершил там молебен новомученикам и исповедникам казахстанским. "По милости Божией, мы живем в то время, когда не требуется исповедничество, когда никто не гонит нас за нашу веру, не "снимает" нас с работы, не лишает премии, как это было еще в недавнем прошлом. Мы спокойно живем, молимся, знаем, что у нас президент (Путин - ред.) - православный человек, премьер (Мишустин - ред.) - православный человек, министры - большинство из них в храм ходят. Ну что же еще нужно? Живем в православной стране, радоваться нужно этому и Бога благодарить", - сказал патриарх Кирилл. Он также отметил, что в Казахстане не притесняют православных верующих, а "мусульманские братья", которые в стране в большинстве, относятся к православным по-доброму. Патриарх Кирилл добавил, что в республике "нет реальных межнациональных конфликтов". "Живя в таком благополучии, мы должны благодарить Господа. И если что-то вдруг возникает не совсем для нас приятное, связанное с работой, учебой, семейными неурядицами, никогда не нужно сокрушаться, впадать в состояние скорби. И опыт, и воспоминание об исповедниках, в том числе тех, которые пострадали в Казахстане за веру, должен помогать нам проходить через скорби, которые посылаются нам нередко для испытания", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20250918/vera-2042840787.html
https://ria.ru/20250918/moleben-2042842961.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992699937_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_8288f074e94a7d1d6ad29c4add6c19e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, михаил мишустин, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Казахстан, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Путин и Мишустин — православные люди, отметил Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: Путин, Мишустин и большинство министров — православные люди

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на Рождественском богослужении
Президент Владимир Путин на Рождественском богослужении - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин на Рождественском богослужении. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин - православные верующие, а большинство российских министров ходят в храм, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Свято-Успенском кафедральном соборе Астаны, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг патриарх Кирилл совершил там молебен новомученикам и исповедникам казахстанским.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Патриарх Кирилл рассказал, что человеку дает вера в Бога
Вчера, 21:00
"По милости Божией, мы живем в то время, когда не требуется исповедничество, когда никто не гонит нас за нашу веру, не "снимает" нас с работы, не лишает премии, как это было еще в недавнем прошлом. Мы спокойно живем, молимся, знаем, что у нас президент (Путин - ред.) - православный человек, премьер (Мишустин - ред.) - православный человек, министры - большинство из них в храм ходят. Ну что же еще нужно? Живем в православной стране, радоваться нужно этому и Бога благодарить", - сказал патриарх Кирилл.
Он также отметил, что в Казахстане не притесняют православных верующих, а "мусульманские братья", которые в стране в большинстве, относятся к православным по-доброму. Патриарх Кирилл добавил, что в республике "нет реальных межнациональных конфликтов".
"Живя в таком благополучии, мы должны благодарить Господа. И если что-то вдруг возникает не совсем для нас приятное, связанное с работой, учебой, семейными неурядицами, никогда не нужно сокрушаться, впадать в состояние скорби. И опыт, и воспоминание об исповедниках, в том числе тех, которые пострадали в Казахстане за веру, должен помогать нам проходить через скорби, которые посылаются нам нередко для испытания", - заключил патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Патриарх Кирилл совершил молебен казахстанским мученикам-исповедникам
Вчера, 21:25
 
КазахстанМихаил МишустинВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала