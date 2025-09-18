https://ria.ru/20250918/pravoslavie-2042853607.html

Путин и Мишустин — православные люди, отметил Патриарх Кирилл

АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин - православные верующие, а большинство российских министров ходят в храм, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Свято-Успенском кафедральном соборе Астаны, передаёт корреспондент РИА Новости. В четверг патриарх Кирилл совершил там молебен новомученикам и исповедникам казахстанским. "По милости Божией, мы живем в то время, когда не требуется исповедничество, когда никто не гонит нас за нашу веру, не "снимает" нас с работы, не лишает премии, как это было еще в недавнем прошлом. Мы спокойно живем, молимся, знаем, что у нас президент (Путин - ред.) - православный человек, премьер (Мишустин - ред.) - православный человек, министры - большинство из них в храм ходят. Ну что же еще нужно? Живем в православной стране, радоваться нужно этому и Бога благодарить", - сказал патриарх Кирилл. Он также отметил, что в Казахстане не притесняют православных верующих, а "мусульманские братья", которые в стране в большинстве, относятся к православным по-доброму. Патриарх Кирилл добавил, что в республике "нет реальных межнациональных конфликтов". "Живя в таком благополучии, мы должны благодарить Господа. И если что-то вдруг возникает не совсем для нас приятное, связанное с работой, учебой, семейными неурядицами, никогда не нужно сокрушаться, впадать в состояние скорби. И опыт, и воспоминание об исповедниках, в том числе тех, которые пострадали в Казахстане за веру, должен помогать нам проходить через скорби, которые посылаются нам нередко для испытания", - заключил патриарх Кирилл.

