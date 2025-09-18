https://ria.ru/20250918/shkola-2042852789.html
Прокуратура проверит следствие по делу парня, зашедшего с ножом в школу
Прокуратура проверит следствие по делу парня, зашедшего с ножом в школу - РИА Новости, 18.09.2025
Прокуратура проверит следствие по делу парня, зашедшего с ножом в школу
Прокуратура взяла на контроль расследование по делу подростка, зашедшего с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T23:09:00+03:00
2025-09-18T23:09:00+03:00
2025-09-18T23:09:00+03:00
происшествия
воронежская область
острогожский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/47/1551954778_0:251:3077:1982_1920x0_80_0_0_e60c2db309992ee598cef554fe6a814e.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование по делу подростка, зашедшего с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, сообщили в региональном ведомстве. Подросток с ножами и молотком зашел в одну из школ Острогожского района Воронежской области и попытался совершить правонарушение. Он был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов, сообщили ранее в СУСК России по региону. "По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взят на контроль прокуратурой области", — говорится в Telegram-канале прокуратуры Воронежской области. В надзорном ведомстве добавили, что также проверят органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250918/shkola-2042759378.html
воронежская область
острогожский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/47/1551954778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7441442287244f96922bceb13c977354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, острогожский район, россия
Происшествия, Воронежская область, Острогожский район, Россия
Прокуратура проверит следствие по делу парня, зашедшего с ножом в школу
Прокуратура Воронежа проконтролирует дело парня, зашедшего с ножом в школу