Прокуратура проверит следствие по делу парня, зашедшего с ножом в школу

Прокуратура проверит следствие по делу парня, зашедшего с ножом в школу - РИА Новости, 18.09.2025

Прокуратура проверит следствие по делу парня, зашедшего с ножом в школу

Прокуратура взяла на контроль расследование по делу подростка, зашедшего с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T23:09:00+03:00

2025-09-18T23:09:00+03:00

2025-09-18T23:09:00+03:00

происшествия

воронежская область

острогожский район

россия

ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование по делу подростка, зашедшего с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, сообщили в региональном ведомстве. Подросток с ножами и молотком зашел в одну из школ Острогожского района Воронежской области и попытался совершить правонарушение. Он был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов, сообщили ранее в СУСК России по региону. "По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взят на контроль прокуратурой области", — говорится в Telegram-канале прокуратуры Воронежской области. В надзорном ведомстве добавили, что также проверят органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

воронежская область

острогожский район

россия

2025

происшествия, воронежская область, острогожский район, россия