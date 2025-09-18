Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит следствие по делу парня, зашедшего с ножом в школу - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/shkola-2042852789.html
Прокуратура проверит следствие по делу парня, зашедшего с ножом в школу
Прокуратура проверит следствие по делу парня, зашедшего с ножом в школу - РИА Новости, 18.09.2025
Прокуратура проверит следствие по делу парня, зашедшего с ножом в школу
Прокуратура взяла на контроль расследование по делу подростка, зашедшего с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T23:09:00+03:00
2025-09-18T23:09:00+03:00
происшествия
воронежская область
острогожский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/47/1551954778_0:251:3077:1982_1920x0_80_0_0_e60c2db309992ee598cef554fe6a814e.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование по делу подростка, зашедшего с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, сообщили в региональном ведомстве. Подросток с ножами и молотком зашел в одну из школ Острогожского района Воронежской области и попытался совершить правонарушение. Он был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов, сообщили ранее в СУСК России по региону. "По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взят на контроль прокуратурой области", — говорится в Telegram-канале прокуратуры Воронежской области. В надзорном ведомстве добавили, что также проверят органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250918/shkola-2042759378.html
воронежская область
острогожский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/47/1551954778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7441442287244f96922bceb13c977354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, острогожский район, россия
Происшествия, Воронежская область, Острогожский район, Россия
Прокуратура проверит следствие по делу парня, зашедшего с ножом в школу

Прокуратура Воронежа проконтролирует дело парня, зашедшего с ножом в школу

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование по делу подростка, зашедшего с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, сообщили в региональном ведомстве.
Подросток с ножами и молотком зашел в одну из школ Острогожского района Воронежской области и попытался совершить правонарушение. Он был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов, сообщили ранее в СУСК России по региону.
"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взят на контроль прокуратурой области", — говорится в Telegram-канале прокуратуры Воронежской области.
В надзорном ведомстве добавили, что также проверят органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Тюмени на территории школы задержали неадекватных мужчину и женщину
Вчера, 16:53
 
ПроисшествияВоронежская областьОстрогожский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала