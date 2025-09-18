https://ria.ru/20250918/udobrenie-2042852959.html

Россиян предупредили об опасности популярного удобрения

Россиян предупредили об опасности популярного удобрения - РИА Новости, 18.09.2025

Россиян предупредили об опасности популярного удобрения

Садоводам не стоит использовать навоз для удобрения плодовых деревьев, сообщил глава общественной организации Московский союз садоводов Андрей Туманов в... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T23:11:00+03:00

2025-09-18T23:11:00+03:00

2025-09-18T23:11:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820110450_0:178:2048:1330_1920x0_80_0_0_558305ad3bed57fbcf184a195a2237ef.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Садоводам не стоит использовать навоз для удобрения плодовых деревьев, сообщил глава общественной организации Московский союз садоводов Андрей Туманов в интервью "Радио 1"."Навозом уже давно никто не удобряет. Во-первых, вы его нигде не достанете, а во-вторых, навоз — это не лучшее удобрение, потому что там масса сорняков и болезнетворных бактерий", — отметил специалист.Эксперт отметил, что навоз можно использовать для создания компоста, который затем пригодится в работе, однако для прямого внесения в почву он не подходит.Туманов также посоветовал ознакомиться с особенностями различных сортов растений, чтобы правильно выбрать подходящие методы их удобрения.

https://ria.ru/20250521/nauka-2018016990.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия