Россиян предупредили об опасности популярного удобрения - РИА Новости, 18.09.2025
23:11 18.09.2025
Россиян предупредили об опасности популярного удобрения
Россиян предупредили об опасности популярного удобрения - РИА Новости, 18.09.2025
Россиян предупредили об опасности популярного удобрения
Садоводам не стоит использовать навоз для удобрения плодовых деревьев, сообщил глава общественной организации Московский союз садоводов Андрей Туманов в... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Садоводам не стоит использовать навоз для удобрения плодовых деревьев, сообщил глава общественной организации Московский союз садоводов Андрей Туманов в интервью "Радио 1"."Навозом уже давно никто не удобряет. Во-первых, вы его нигде не достанете, а во-вторых, навоз — это не лучшее удобрение, потому что там масса сорняков и болезнетворных бактерий", — отметил специалист.Эксперт отметил, что навоз можно использовать для создания компоста, который затем пригодится в работе, однако для прямого внесения в почву он не подходит.Туманов также посоветовал ознакомиться с особенностями различных сортов растений, чтобы правильно выбрать подходящие методы их удобрения.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Садоводам не стоит использовать навоз для удобрения плодовых деревьев, сообщил глава общественной организации Московский союз садоводов Андрей Туманов в интервью "Радио 1".
"Навозом уже давно никто не удобряет. Во-первых, вы его нигде не достанете, а во-вторых, навоз — это не лучшее удобрение, потому что там масса сорняков и болезнетворных бактерий", — отметил специалист.
Эксперт отметил, что навоз можно использовать для создания компоста, который затем пригодится в работе, однако для прямого внесения в почву он не подходит.
Туманов также посоветовал ознакомиться с особенностями различных сортов растений, чтобы правильно выбрать подходящие методы их удобрения.
