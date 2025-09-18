https://ria.ru/20250918/udobrenie-2042852959.html
Россиян предупредили об опасности популярного удобрения
Россиян предупредили об опасности популярного удобрения
Россиян предупредили об опасности популярного удобрения
18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Садоводам не стоит использовать навоз для удобрения плодовых деревьев, сообщил глава общественной организации Московский союз садоводов Андрей Туманов в интервью "Радио 1"."Навозом уже давно никто не удобряет. Во-первых, вы его нигде не достанете, а во-вторых, навоз — это не лучшее удобрение, потому что там масса сорняков и болезнетворных бактерий", — отметил специалист.Эксперт отметил, что навоз можно использовать для создания компоста, который затем пригодится в работе, однако для прямого внесения в почву он не подходит.Туманов также посоветовал ознакомиться с особенностями различных сортов растений, чтобы правильно выбрать подходящие методы их удобрения.
Россиян предупредили об опасности популярного удобрения
