В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 23.11 мск объявлена в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях.
Ранее украинское издание "Общественное Сумы" сообщило о серии взрывов в городе Ахтырка в Сумской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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