https://ria.ru/20250206/nasa-1997852481.html

В НАСА отреагировали на смену главы "Роскосмоса"

В НАСА отреагировали на смену главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 06.02.2025

В НАСА отреагировали на смену главы "Роскосмоса"

Американское космическое агентство НАСА заявило РИА Новости, что в курсе смены руководства в госкорпорации "Роскосмос" и продолжит работать со всеми... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T23:21:00+03:00

2025-02-06T23:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило РИА Новости, что в курсе смены руководства в госкорпорации "Роскосмос" и продолжит работать со всеми международными партнерами."НАСА известно о смене руководства в российской государственной космической корпорации "Роскосмос". Мы продолжим работать со всеми нашими международными партнерами для обеспечения безопасной работы астронавтов и космонавтов, живущих на борту Международной космической станции", - заявили РИА Новости в американском космическом агентстве.В четверг Кремль сообщил о назначении Дмитрия Баканова главой "Роскосмоса". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. С 2011 года Баканов работал в компании "Спутниковая система "Гонец", где занимал руководящие должности. В 2019 году он стал директором департамента цифровой трансформации в министерстве транспорта РФ. С апреля 2022 года Баканов занимал пост замминистра транспорта, где курировал развитие применения информационно-коммуникационных технологий.Ранее должность главы "Роскосмоса" занимал Юрий Борисов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет к нему претензий, произошла ротация в целях развития корпорации.

https://ria.ru/20250206/bakanov-1997667068.html

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