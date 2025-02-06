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В НАСА отреагировали на смену главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 06.02.2025
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23:21 06.02.2025 (обновлено: 23:31 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/nasa-1997852481.html
В НАСА отреагировали на смену главы "Роскосмоса"
В НАСА отреагировали на смену главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 06.02.2025
В НАСА отреагировали на смену главы "Роскосмоса"
Американское космическое агентство НАСА заявило РИА Новости, что в курсе смены руководства в госкорпорации "Роскосмос" и продолжит работать со всеми... РИА Новости, 06.02.2025
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило РИА Новости, что в курсе смены руководства в госкорпорации "Роскосмос" и продолжит работать со всеми международными партнерами."НАСА известно о смене руководства в российской государственной космической корпорации "Роскосмос". Мы продолжим работать со всеми нашими международными партнерами для обеспечения безопасной работы астронавтов и космонавтов, живущих на борту Международной космической станции", - заявили РИА Новости в американском космическом агентстве.В четверг Кремль сообщил о назначении Дмитрия Баканова главой "Роскосмоса". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. С 2011 года Баканов работал в компании "Спутниковая система "Гонец", где занимал руководящие должности. В 2019 году он стал директором департамента цифровой трансформации в министерстве транспорта РФ. С апреля 2022 года Баканов занимал пост замминистра транспорта, где курировал развитие применения информационно-коммуникационных технологий.Ранее должность главы "Роскосмоса" занимал Юрий Борисов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет к нему претензий, произошла ротация в целях развития корпорации.
https://ria.ru/20250206/bakanov-1997667068.html
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наса, роскосмос, россия, в мире, сша, юрий борисов (роскосмос), космос - риа наука
НАСА, Роскосмос, Россия, В мире, США, Юрий Борисов (Роскосмос), Космос - РИА Наука
В НАСА отреагировали на смену главы "Роскосмоса"

НАСА продолжит работу со всеми партнерами после смены главы Роскосмоса

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило РИА Новости, что в курсе смены руководства в госкорпорации "Роскосмос" и продолжит работать со всеми международными партнерами.
"НАСА известно о смене руководства в российской государственной космической корпорации "Роскосмос". Мы продолжим работать со всеми нашими международными партнерами для обеспечения безопасной работы астронавтов и космонавтов, живущих на борту Международной космической станции", - заявили РИА Новости в американском космическом агентстве.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Биография Дмитрия Баканова
Вчера, 10:21
В четверг Кремль сообщил о назначении Дмитрия Баканова главой "Роскосмоса". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. С 2011 года Баканов работал в компании "Спутниковая система "Гонец", где занимал руководящие должности. В 2019 году он стал директором департамента цифровой трансформации в министерстве транспорта РФ. С апреля 2022 года Баканов занимал пост замминистра транспорта, где курировал развитие применения информационно-коммуникационных технологий.
Ранее должность главы "Роскосмоса" занимал Юрий Борисов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет к нему претензий, произошла ротация в целях развития корпорации.
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Биография Юрия Борисова
Вчера, 10:38
 
НАСАРоскосмосРоссияВ миреСШАЮрий Борисов (Роскосмос)Космос - РИА Наука
 
 
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