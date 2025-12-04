Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд объяснил теплую погоду в европейской части России - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/pogoda-2059918255.html
Вильфанд объяснил теплую погоду в европейской части России
Вильфанд объяснил теплую погоду в европейской части России - РИА Новости, 04.12.2025
Вильфанд объяснил теплую погоду в европейской части России
Мягкий климат в европейской части России создает теплый воздух из незамерзающего Атлантического океана, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T23:09:00+03:00
2025-12-04T23:09:00+03:00
россия
атлантический океан
средиземное море
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930956509_0:154:1308:889_1920x0_80_0_0_6752c3aed1b8c4adee80f3ed1b3e819e.jpg
https://ria.ru/20251203/moskva-2059503263.html
https://realty.ria.ru/20251204/gotovnost-2059793130.html
россия
атлантический океан
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930956509_0:32:1308:1012_1920x0_80_0_0_9a6ccfe23ed500f7029987515c2795ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, атлантический океан, средиземное море, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Атлантический океан, Средиземное море, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Вильфанд объяснил теплую погоду в европейской части России

Вильфанд связал теплую погоду в европейской части РФ с атлантическим воздухом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТермометр на окне одной из квартир в Москве
Термометр на окне одной из квартир в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Термометр на окне одной из квартир в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мягкий климат в европейской части России создает теплый воздух из незамерзающего Атлантического океана, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Это тепло перешло с ноября. Это не просто чисто декабрьское тепло. Уже длительное время, больше двух недель циркуляция атмосферы следующая. Воздушная масса переносится с юга - юго-запада. Циркуляция сейчас сформирована таким образом, что воздушная масса переносится до Атлантического океана. Если воздух переносится с запада, из Атлантики, в течение месяцев холодного полугодия, а ноябрь-декабрь - это месяцы холодные, то это означает, что температурные аномалии положительные", - сказал Вильфанд.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
3 декабря, 13:51
Если же воздушная масса переносится с Атлантики и летом, то это означает прохладную погоду и температуру ниже нормы, пояснил ученый. Такая закономерность объясняется тем, что Атлантический океан не замерзает, поэтому воздух более теплый, чем тот, который формируется на континентах.
"В случае с центральной Россией циркуляция сложилась таким образом, что воздушная масса в отдельные периоды не просто из Атлантики или Средиземного моря, а с севера Африканского континента. Климатически жаркого, теплого, где такие высокие температуры", - подчеркнул Вильфанд.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Минстрой: общая готовность новых регионов к зиме составляет 95%
Вчера, 15:35
 
РоссияАтлантический океанСредиземное мореРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала