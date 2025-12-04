Вильфанд объяснил теплую погоду в европейской части России

Если же воздушная масса переносится с Атлантики и летом, то это означает прохладную погоду и температуру ниже нормы, пояснил ученый. Такая закономерность объясняется тем, что Атлантический океан не замерзает, поэтому воздух более теплый, чем тот, который формируется на континентах.