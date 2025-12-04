Трамп назвал подписание мира между Руандой и ДРК историческим моментом

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание мира между ДР Конго и Руандой является историческим моментом.
Трамп: подписание мира между ДР Конго и Руандой является историческим моментом
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото