Симоньян завела канал в мессенджере Max

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что завела еще один канал в мессенджере Max.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"Дорогие и любимые подписчики, мой канал "Маргарита Симоньян из дома" теперь есть в мессенджере MAX. Если вам удобнее читать и смотреть меня там - пожалуйста, подписывайтесь", - написала Симоньян в своем канале в Telegram.
Она добавила, что в Max уже есть ее канал "Маргарита Симоньян", он о "политике и работе".
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".