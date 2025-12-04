Рейтинг@Mail.ru
23:23 04.12.2025
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что завела еще один канал в мессенджере Max.
технологии, маргарита симоньян, telegram, google
Технологии, Маргарита Симоньян, Telegram, Google
Симоньян завела канал в мессенджере Max

Симоньян заявила, что завела еще один канал в мессенджере Max

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что завела еще один канал в мессенджере Max.
"Дорогие и любимые подписчики, мой канал "Маргарита Симоньян из дома" теперь есть в мессенджере MAX. Если вам удобнее читать и смотреть меня там - пожалуйста, подписывайтесь", - написала Симоньян в своем канале в Telegram.
Она добавила, что в Max уже есть ее канал "Маргарита Симоньян", он о "политике и работе".
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В MAX рассказали, как отправить вопрос Путину для прямой линии
