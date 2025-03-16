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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005387077.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.03.2025
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в воскресенье вечером объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T23:02:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в воскресенье вечером объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. По данным ресурса на 22.55 мск, сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу в шести областях, включая Киевскую

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в воскресенье вечером объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса на 22.55 мск, сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская область
 
 
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