https://ria.ru/20250316/ukraina-2005387077.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.03.2025

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в воскресенье вечером объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T23:02:00+03:00

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2025-03-16T23:02:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в воскресенье вечером объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. По данным ресурса на 22.55 мск, сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

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в мире, украина, харьковская область