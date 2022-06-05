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Корабли Балтфлота вышли в море на поиск подлодки "противника" - РИА Новости, 05.06.2022
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Корабли Балтфлота вышли в море на поиск подлодки "противника"
Корабли Балтфлота вышли в море на поиск подлодки "противника" - РИА Новости, 05.06.2022
Корабли Балтфлота вышли в море на поиск подлодки "противника"
Корветы "Сообразительный" и "Стойкий", а также сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" Балтийского флота вышли в морские полигоны на совместные учение по поиску и... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T22:42
2022-06-05T22:42
безопасность
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Корветы "Сообразительный" и "Стойкий", а также сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" Балтийского флота вышли в морские полигоны на совместные учение по поиску и уничтожению подлодки условного противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В ходе выхода в море экипажи корветов и сторожевого корабля в морских полигонах начали отработку задачи тактического учения по поиску подводной лодки условного противника. В течение нескольких дней корабли во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществят ряд совместных учений по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного оружия", - сообщили в министерстве.Кроме того, экипажи выполнят стрельбы по воздушным и морским целям из артиллерийских орудий кораблей, отработают постановку радиоэлектронных помехи и проведут внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.
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безопасность
22:42 05.06.2022
 
Корабли Балтфлота вышли в море на поиск подлодки "противника"

Минобороны: корабли Балтфлота вышли в море на поиск подлодки "противника"

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКорвет "Стойкий"
Корвет Стойкий - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Корвет "Стойкий" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Корветы "Сообразительный" и "Стойкий", а также сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" Балтийского флота вышли в морские полигоны на совместные учение по поиску и уничтожению подлодки условного противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"В ходе выхода в море экипажи корветов и сторожевого корабля в морских полигонах начали отработку задачи тактического учения по поиску подводной лодки условного противника. В течение нескольких дней корабли во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществят ряд совместных учений по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного оружия", - сообщили в министерстве.
Малый десантный корабль на воздушной подушке Евгений Кочешков - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
15:32Новое оружие России
Самые большие корабли на воздушной подушке провели стрельбы на Балтике
Кроме того, экипажи выполнят стрельбы по воздушным и морским целям из артиллерийских орудий кораблей, отработают постановку радиоэлектронных помехи и проведут внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.
 
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