https://ria.ru/20220605/baltflot-1793329077.html
Корабли Балтфлота вышли в море на поиск подлодки "противника"
Корабли Балтфлота вышли в море на поиск подлодки "противника" - РИА Новости, 05.06.2022
Корабли Балтфлота вышли в море на поиск подлодки "противника"
Корветы "Сообразительный" и "Стойкий", а также сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" Балтийского флота вышли в морские полигоны на совместные учение по поиску и... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T22:42
2022-06-05T22:42
2022-06-05T22:42
безопасность
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Корветы "Сообразительный" и "Стойкий", а также сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" Балтийского флота вышли в морские полигоны на совместные учение по поиску и уничтожению подлодки условного противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В ходе выхода в море экипажи корветов и сторожевого корабля в морских полигонах начали отработку задачи тактического учения по поиску подводной лодки условного противника. В течение нескольких дней корабли во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществят ряд совместных учений по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного оружия", - сообщили в министерстве.Кроме того, экипажи выполнят стрельбы по воздушным и морским целям из артиллерийских орудий кораблей, отработают постановку радиоэлектронных помехи и проведут внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.
https://ria.ru/20220605/baltika-1793283801.html
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безопасность
Корабли Балтфлота вышли в море на поиск подлодки "противника"
Минобороны: корабли Балтфлота вышли в море на поиск подлодки "противника"