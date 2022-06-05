https://ria.ru/20220605/strelba-1793337544.html

Американцы разделились по вопросу о мерах борьбы со стрельбой

Американцы разделились по вопросу о мерах борьбы со стрельбой - РИА Новости, 05.06.2022

Американцы разделились по вопросу о мерах борьбы со стрельбой

Большинство американцев считают, что явление стрельбы с массовыми жертвами можно искоренить, но расходятся в понимании необходимых для этого мер, предлагая в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T23:28

2022-06-05T23:28

2022-06-05T23:28

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Большинство американцев считают, что явление стрельбы с массовыми жертвами можно искоренить, но расходятся в понимании необходимых для этого мер, предлагая в зависимости от партийных предпочтений или отобрать оружие у всех, или снабдить им каждого, следует из опроса, проведенного по заказу телеканала CBS.Среди сторонников правящей Демократической партии 72% полагают, что страна станет безопасней, если меньшее число ее жителей будут владеть винтовками и пистолетами. Из числа республиканцев так думают только 16%, а относительное большинство в 46% видит способ снизить угрозу в расширении числа владельцев оружия.Демократы, согласно опросу, предлагают решать проблему насилия более тщательными проверками покупателей оружия (74%), введением запрета на полуавтоматические винтовки (72%), принятием законов, которые бы давали право полиции временно изымать оружие у лиц, признанных судом угрозой для себя и окружающих (70%).Республиканцы видят решение в более эффективном выявлении и лечении психических заболеваний (60%), увеличении числа полицейских и вооруженных охранников в общественных местах (59%), повышении значимости религии в жизни людей (54%).С тем, что проблема решаема, согласны 72% респондентов, 28% считают, что с ней надо смириться как одной из издержек "свободного общества".Опрос проводился 1-3 июня среди 2021 совершеннолетного американца. Его авторы говорят, что выборка репрезентативна, и оценивают погрешность исследования в 2,6%.После массовых расстрелов в магазине города Буффало, где погибли 10 человек, и начальной школе Ювальде, где были убиты 19 детей и двое учительниц, и медицинском центре Талсы, президента США Джо Байден призывает конгресс действовать для решения проблемы вооруженного насилия. По данным газеты Washington Post, с начала 2022 года в США произошло более 200 массовых расстрелов, то есть случаев применения оружия с как минимум четырьмя пострадавшими.

https://ria.ru/20220604/strelba-1793174900.html

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сша

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в мире, джо байден, сша, талса