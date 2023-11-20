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Воробьев: все новогодние елки в Подмосковье зажгут 1 декабря - РИА Новости, 20.11.2023
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Новости Подмосковья
 
23:11 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/elki-1910694668.html
Воробьев: все новогодние елки в Подмосковье зажгут 1 декабря
Воробьев: все новогодние елки в Подмосковье зажгут 1 декабря - РИА Новости, 20.11.2023
Воробьев: все новогодние елки в Подмосковье зажгут 1 декабря
Первого декабря во всех городских округах Подмосковья загорятся новогодние елки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T23:11
2023-11-20T23:11
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первого декабря во всех городских округах Подмосковья загорятся новогодние елки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Зимний сезон стартует уже на следующей неделе. Первого декабря все муниципалитеты должны быть готовы зажечь елки, порадовать жителей праздничной иллюминацией. Главные площадки для зимнего отдыха - это парки. Наша задача - сделать так, чтобы там кипела жизнь", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Также глава региона подчеркнул необходимость наличия в парках и на территориях отдыха зон теплого очага, мест с горячей едой и напитками. В прошлом сезоне посещаемость подмосковных парков составила 15,9 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона - в праздники. По прогнозам в сезоне 2023-2024 года они примут 19 миллионов отдыхающих, 1,2 миллиона из которых - в праздничные дни, отмечается в сообщении пресс-службы.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев: все новогодние елки в Подмосковье зажгут 1 декабря

© Фото : Unsplash / Ksenia Yakovleva Новогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Unsplash / Ksenia Yakovleva
Новогодняя елка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первого декабря во всех городских округах Подмосковья загорятся новогодние елки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Зимний сезон стартует уже на следующей неделе. Первого декабря все муниципалитеты должны быть готовы зажечь елки, порадовать жителей праздничной иллюминацией. Главные площадки для зимнего отдыха - это парки. Наша задача - сделать так, чтобы там кипела жизнь", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Также глава региона подчеркнул необходимость наличия в парках и на территориях отдыха зон теплого очага, мест с горячей едой и напитками.
В прошлом сезоне посещаемость подмосковных парков составила 15,9 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона - в праздники. По прогнозам в сезоне 2023-2024 года они примут 19 миллионов отдыхающих, 1,2 миллиона из которых - в праздничные дни, отмечается в сообщении пресс-службы.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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