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Воробьев: все новогодние елки в Подмосковье зажгут 1 декабря
Воробьев: все новогодние елки в Подмосковье зажгут 1 декабря - РИА Новости, 20.11.2023
Воробьев: все новогодние елки в Подмосковье зажгут 1 декабря
Первого декабря во всех городских округах Подмосковья загорятся новогодние елки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T23:11
2023-11-20T23:11
2023-11-20T23:11
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первого декабря во всех городских округах Подмосковья загорятся новогодние елки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Зимний сезон стартует уже на следующей неделе. Первого декабря все муниципалитеты должны быть готовы зажечь елки, порадовать жителей праздничной иллюминацией. Главные площадки для зимнего отдыха - это парки. Наша задача - сделать так, чтобы там кипела жизнь", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Также глава региона подчеркнул необходимость наличия в парках и на территориях отдыха зон теплого очага, мест с горячей едой и напитками. В прошлом сезоне посещаемость подмосковных парков составила 15,9 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона - в праздники. По прогнозам в сезоне 2023-2024 года они примут 19 миллионов отдыхающих, 1,2 миллиона из которых - в праздничные дни, отмечается в сообщении пресс-службы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первого декабря во всех городских округах Подмосковья загорятся новогодние елки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Зимний сезон стартует уже на следующей неделе. Первого декабря все муниципалитеты должны быть готовы зажечь елки, порадовать жителей праздничной иллюминацией. Главные площадки для зимнего отдыха - это парки. Наша задача - сделать так, чтобы там кипела жизнь", - сказал Воробьев
, его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области
.
Также глава региона подчеркнул необходимость наличия в парках и на территориях отдыха зон теплого очага, мест с горячей едой и напитками.
В прошлом сезоне посещаемость подмосковных парков составила 15,9 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона - в праздники. По прогнозам в сезоне 2023-2024 года они примут 19 миллионов отдыхающих, 1,2 миллиона из которых - в праздничные дни, отмечается в сообщении пресс-службы.
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