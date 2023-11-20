https://ria.ru/20231120/zapret-1910697194.html

Словакия готова продлить запрет на ввоз агропродукции с Украины

Словакия готова продлить запрет на ввоз агропродукции с Украины - РИА Новости, 20.11.2023

Словакия готова продлить запрет на ввоз агропродукции с Украины

Словакия готова продлить запрет на ввоз агропродукции с Украины, действующий до конца года, если Европейская комиссия не предложит решение этой проблемы, заявил РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T23:36

2023-11-20T23:36

2023-11-20T23:36

украина

еврокомиссия

брюссель

евросоюз

словакия

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БРАТИСЛАВА, 20 ноя - РИА Новости. Словакия готова продлить запрет на ввоз агропродукции с Украины, действующий до конца года, если Европейская комиссия не предложит решение этой проблемы, заявил глава словацкого министерства сельского хозяйства Рихард Такач. "С большой вероятностью я предложу правительству продлить запрет на импорт (агропродукции с Украины - ред.), который в Словакии действует до конца года. Мы не рады делать такие вещи, но Европейская комиссия должна выйти с каким-нибудь решением", - сказал Такач изданию teraz.sk по итогам переговоров с представителями Европейской комиссии в Брюсселе. По его мнению, необходимо найти общее решение этого вопроса в рамках Европейского союза. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Словацкое правительство ранее проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.

https://ria.ru/20231120/eksportery-1910696482.html

https://ria.ru/20231120/interes-1910677379.html

украина

брюссель

словакия

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украина, еврокомиссия, брюссель, евросоюз, словакия