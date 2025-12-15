https://ria.ru/20251215/tramp-2062253187.html
Трамп убежден, что Путин хочет завершения украинского конфликта
Трамп убежден, что Путин хочет завершения украинского конфликта - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп убежден, что Путин хочет завершения украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп уверен, что президент РФ Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине. РИА Новости, 16.12.2025
Трамп убежден, что Путин хочет завершения украинского конфликта
Трамп: Путин хочет завершения украинского конфликта