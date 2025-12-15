Рейтинг@Mail.ru
Трамп пожаловался, что стороны украинского урегулирования меняют позиции
23:27 15.12.2025 (обновлено: 23:30 15.12.2025)
Трамп пожаловался, что стороны украинского урегулирования меняют позиции
Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны урегулирования конфликта на Украине меняют позицию в процессе переговоров. РИА Новости, 15.12.2025
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны урегулирования конфликта на Украине меняют позицию в процессе переговоров.
"В данный момент Россия хочет положить этому конец. Проблема в том, что они захотят положить этому конец, а потом вдруг передумают, и Украина захочет положить этому конец, а потом вдруг передумает. Поэтому мы должны заставить их прийти к единому мнению. Но я думаю, что это работает, и переговоры идут очень хорошо", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Россия хочет завершения конфликта на Украине, заявил Трамп
Мирный план США по УкраинеДональд ТрампУкраинаСШАРоссия
 
 
