Трамп рассказал о переговорах с европейскими лидерами по Украине

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялись очень хорошие переговоры с европейскими лидерами касательно урегулирования на Украине.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото