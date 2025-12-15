Рейтинг@Mail.ru
Россия хочет завершения конфликта на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 15.12.2025
23:30 15.12.2025
Россия хочет завершения конфликта на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп после состоявшихся в Берлине переговоров по урегулированию на Украине заявил, что Россия хочет завершения конфликта. РИА Новости, 15.12.2025
Россия хочет завершения конфликта на Украине, заявил Трамп

Трамп: Россия хочет завершения украинского конфликта

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после состоявшихся в Берлине переговоров по урегулированию на Украине заявил, что Россия хочет завершения конфликта.
Ранее в понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
"В данный момент Россия хочет добиться этого (завершения конфликта - ред.)", - заявил Трамп в Овальном кабинете.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Трамп сообщил, что разговаривал с Зеленским
Вчера, 23:29
 
