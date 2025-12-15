https://ria.ru/20251215/tramp-2062250358.html
Россия хочет завершения конфликта на Украине, заявил Трамп
Россия хочет завершения конфликта на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп после состоявшихся в Берлине переговоров по урегулированию на Украине заявил, что Россия хочет завершения конфликта. РИА Новости, 15.12.2025
Россия хочет завершения конфликта на Украине, заявил Трамп
Трамп: Россия хочет завершения украинского конфликта