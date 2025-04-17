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Пушков обвинил Макрона в попытке перетянуть Трампа на свою сторону
Пушков обвинил Макрона в попытке перетянуть Трампа на свою сторону - РИА Новости, 17.04.2025
Пушков обвинил Макрона в попытке перетянуть Трампа на свою сторону
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет перетянуть президента США Дональда Трампа в лагерь желающих продолжения конфликта на Украине, считает российский... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T22:57:00+03:00
2025-04-17T22:57:00+03:00
2025-04-17T22:57:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет перетянуть президента США Дональда Трампа в лагерь желающих продолжения конфликта на Украине, считает российский сенатор Алексей Пушков. "Макрон усиленно делает вид, будто поддерживает Трампа и его желание урегулировать украинский кризис. На деле это, разумеется, не так. Макрон выступает за продолжение войны, а под "миром" понимает нечто неосуществимое на европейско-украинских условиях. Его задача - перетянуть на эту позицию Трампа и его администрацию. Ради этого он, с одной стороны, ведет переговоры с США, а с другой - договаривается с (премьером Великобритании Китом - ред.) Стармером, (лидером немецкого блока ХДС/ХСС Фридрихом - ред.) Мерцем и Владимиром Зеленским о продолжении войны", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
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в мире, сша, франция, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, алексей пушков, хдс/хсс
В мире, США, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Алексей Пушков, ХДС/ХСС
Пушков обвинил Макрона в попытке перетянуть Трампа на свою сторону
Пушков: Макрон хочет перетянуть Трампа в лагерь желающих продолжения конфликта