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Пушков обвинил Макрона в попытке перетянуть Трампа на свою сторону - РИА Новости, 17.04.2025
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22:57 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/tramp-2011926766.html
Пушков обвинил Макрона в попытке перетянуть Трампа на свою сторону
Пушков обвинил Макрона в попытке перетянуть Трампа на свою сторону - РИА Новости, 17.04.2025
Пушков обвинил Макрона в попытке перетянуть Трампа на свою сторону
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет перетянуть президента США Дональда Трампа в лагерь желающих продолжения конфликта на Украине, считает российский... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T22:57:00+03:00
2025-04-17T22:57:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет перетянуть президента США Дональда Трампа в лагерь желающих продолжения конфликта на Украине, считает российский сенатор Алексей Пушков. "Макрон усиленно делает вид, будто поддерживает Трампа и его желание урегулировать украинский кризис. На деле это, разумеется, не так. Макрон выступает за продолжение войны, а под "миром" понимает нечто неосуществимое на европейско-украинских условиях. Его задача - перетянуть на эту позицию Трампа и его администрацию. Ради этого он, с одной стороны, ведет переговоры с США, а с другой - договаривается с (премьером Великобритании Китом - ред.) Стармером, (лидером немецкого блока ХДС/ХСС Фридрихом - ред.) Мерцем и Владимиром Зеленским о продолжении войны", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
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в мире, сша, франция, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, алексей пушков, хдс/хсс
В мире, США, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Алексей Пушков, ХДС/ХСС
Пушков обвинил Макрона в попытке перетянуть Трампа на свою сторону

Пушков: Макрон хочет перетянуть Трампа в лагерь желающих продолжения конфликта

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет перетянуть президента США Дональда Трампа в лагерь желающих продолжения конфликта на Украине, считает российский сенатор Алексей Пушков.
"Макрон усиленно делает вид, будто поддерживает Трампа и его желание урегулировать украинский кризис. На деле это, разумеется, не так. Макрон выступает за продолжение войны, а под "миром" понимает нечто неосуществимое на европейско-украинских условиях. Его задача - перетянуть на эту позицию Трампа и его администрацию. Ради этого он, с одной стороны, ведет переговоры с США, а с другой - договаривается с (премьером Великобритании Китом - ред.) Стармером, (лидером немецкого блока ХДС/ХСС Фридрихом - ред.) Мерцем и Владимиром Зеленским о продолжении войны", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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24 февраля, 23:43
 
В миреСШАФранцияУкраинаЭммануэль МакронДональд ТрампАлексей ПушковХДС/ХСС
 
 
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