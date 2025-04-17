https://ria.ru/20250417/dnr-2011929963.html

Разведка выявила более 130 пунктов управления БПЛА в ДНР

Разведка выявила более 130 пунктов управления БПЛА в ДНР - РИА Новости, 17.04.2025

Разведка выявила более 130 пунктов управления БПЛА в ДНР

Разведка Южной группировки войск выявила в районе Калиново в ДНР более 130 вражеских пунктов управления БПЛА, сообщил РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T23:39:00+03:00

2025-04-17T23:39:00+03:00

2025-04-17T23:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Разведка Южной группировки войск выявила в районе Калиново в ДНР более 130 вражеских пунктов управления БПЛА, сообщил РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным "Повар". "На протяжении Калиново у них там около 130 точек БПЛА. То есть, да, это только вот на этом участке", - сказал он. По его словам, это именно те позиции, на которых находились операторы ВСУ, управляющие разведывательными и ударными БПЛА. О взятии Калиново под контроль Минобороны РФ сообщило 16 апреля.

https://ria.ru/20250417/mo-2011801324.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)