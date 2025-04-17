https://ria.ru/20250417/dnr-2011929963.html
Разведка выявила более 130 пунктов управления БПЛА в ДНР
Разведка выявила более 130 пунктов управления БПЛА в ДНР - РИА Новости, 17.04.2025
Разведка выявила более 130 пунктов управления БПЛА в ДНР
Разведка Южной группировки войск выявила в районе Калиново в ДНР более 130 вражеских пунктов управления БПЛА, сообщил РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T23:39:00+03:00
2025-04-17T23:39:00+03:00
2025-04-17T23:43:00+03:00
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Разведка Южной группировки войск выявила в районе Калиново в ДНР более 130 вражеских пунктов управления БПЛА, сообщил РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным "Повар". "На протяжении Калиново у них там около 130 точек БПЛА. То есть, да, это только вот на этом участке", - сказал он. По его словам, это именно те позиции, на которых находились операторы ВСУ, управляющие разведывательными и ударными БПЛА. О взятии Калиново под контроль Минобороны РФ сообщило 16 апреля.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Разведка выявила более 130 пунктов управления БПЛА в ДНР
Разведка выявила в районе Калиново более 130 пунктов управления БПЛА ВСУ