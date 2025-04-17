https://ria.ru/20250417/strelba-2011930441.html

При стрельбе в университете Флориды погибли два человека

При стрельбе в университете Флориды погибли два человека - РИА Новости, 17.04.2025

При стрельбе в университете Флориды погибли два человека

Два человека погибли при стрельбе в университете Флориды, огонь открыл 20-летний сын заместителя окружного шерифа, сообщила полиция. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T23:47:00+03:00

2025-04-17T23:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Два человека погибли при стрельбе в университете Флориды, огонь открыл 20-летний сын заместителя окружного шерифа, сообщила полиция."Два человека погибли, они не являются студентами, пятеро госпитализированы с огнестрельными ранениями. Стрелявший тоже доставлен в больницу", - сказал представитель полиции на пресс-конференции.Стрелявшим отказался 20-летний сын заместителя окружного шерифа, сообщили представители властей. У мужчины оказался доступ к оружию матери, сообщили на пресс-конференции.

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флорида, в мире, сша