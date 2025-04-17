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При стрельбе в университете Флориды погибли два человека
При стрельбе в университете Флориды погибли два человека - РИА Новости, 17.04.2025
При стрельбе в университете Флориды погибли два человека
Два человека погибли при стрельбе в университете Флориды, огонь открыл 20-летний сын заместителя окружного шерифа, сообщила полиция. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T23:47:00+03:00
2025-04-17T23:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Два человека погибли при стрельбе в университете Флориды, огонь открыл 20-летний сын заместителя окружного шерифа, сообщила полиция."Два человека погибли, они не являются студентами, пятеро госпитализированы с огнестрельными ранениями. Стрелявший тоже доставлен в больницу", - сказал представитель полиции на пресс-конференции.Стрелявшим отказался 20-летний сын заместителя окружного шерифа, сообщили представители властей. У мужчины оказался доступ к оружию матери, сообщили на пресс-конференции.
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флорида, в мире, сша
При стрельбе в университете Флориды погибли два человека
При стрельбе во Флориде два человека погибли, пятеро госпитализированы
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Два человека погибли при стрельбе в университете Флориды, огонь открыл 20-летний сын заместителя окружного шерифа, сообщила полиция.
"Два человека погибли, они не являются студентами, пятеро госпитализированы с огнестрельными ранениями. Стрелявший тоже доставлен в больницу", - сказал представитель полиции на пресс-конференции.
Стрелявшим отказался 20-летний сын заместителя окружного шерифа, сообщили представители властей. У мужчины оказался доступ к оружию матери, сообщили на пресс-конференции.