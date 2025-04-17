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Американец рассылал в СМИ угрозы Белому дому и владельцам Tesla - РИА Новости, 17.04.2025
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23:43 17.04.2025 (обновлено: 23:44 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ssha-2011930035.html
Американец рассылал в СМИ угрозы Белому дому и владельцам Tesla
Американец рассылал в СМИ угрозы Белому дому и владельцам Tesla - РИА Новости, 17.04.2025
Американец рассылал в СМИ угрозы Белому дому и владельцам Tesla
Американец писал угрозы в адрес администрации президента США Дональда Трампа и владельцев компании Tesla, в отношении него проводится расследование ФБР,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T23:43:00+03:00
2025-04-17T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американец писал угрозы в адрес администрации президента США Дональда Трампа и владельцев компании Tesla, в отношении него проводится расследование ФБР, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте прокуратуры штата Колорадо в среду. По данным прокуратуры, 20 марта подозреваемый, Карл Говард Пэйн, отправил электронные письма с угрозами через сервис электронной почты Proton Mail в разные СМИ. "В письмах приводилась "Декларация войны" в отношении кабинета 47-го президента (Дональда Трампа - ред.), а также описывалось, как владельцы Tesla должны быть убиты 17 апреля и впоследствии до смерти Илона Маска", - говорится в пресс-релизе прокуратуры. Отмечается, что 20 марта американец также отправил такое же письмо в некоммерческую организацию по журналистскими расследованиям ProPublica и в медиакомпанию Thomson Reuters через мессенджер Signal. "Примерно 2 апреля 2025 года Пейн депонировал ... похожие угрожающие письма для доставки почтовой службой нескольким страховым компаниям. Обратный адрес на письмах указывал, что они были из "Белого дома", но письма имели штемпель из города Денвер (штата Колорадо - ред.) ", - добавляется в пресс-релизе. Расследование инцидента проводится подразделением ФБР в городе Денвер. Пейну предъявлены обвинения в отправке сообщений с угрозами.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008520777.html
https://ria.ru/20250327/musk-2007240665.html
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в мире, колорадо, денвер, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, фбр
В мире, Колорадо, Денвер, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, ФБР
Американец рассылал в СМИ угрозы Белому дому и владельцам Tesla

Житель Колорадо рассылал в СМИ угрозы офису Трампа и владельцам Tesla

© AP Photo / John LocherВывеска завода Tesla
Вывеска завода Tesla - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / John Locher
Вывеска завода Tesla. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американец писал угрозы в адрес администрации президента США Дональда Трампа и владельцев компании Tesla, в отношении него проводится расследование ФБР, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте прокуратуры штата Колорадо в среду.
По данным прокуратуры, 20 марта подозреваемый, Карл Говард Пэйн, отправил электронные письма с угрозами через сервис электронной почты Proton Mail в разные СМИ. "В письмах приводилась "Декларация войны" в отношении кабинета 47-го президента (Дональда Трампа - ред.), а также описывалось, как владельцы Tesla должны быть убиты 17 апреля и впоследствии до смерти Илона Маска", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
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Отмечается, что 20 марта американец также отправил такое же письмо в некоммерческую организацию по журналистскими расследованиям ProPublica и в медиакомпанию Thomson Reuters через мессенджер Signal.
"Примерно 2 апреля 2025 года Пейн депонировал ... похожие угрожающие письма для доставки почтовой службой нескольким страховым компаниям. Обратный адрес на письмах указывал, что они были из "Белого дома", но письма имели штемпель из города Денвер (штата Колорадо - ред.) ", - добавляется в пресс-релизе.
Расследование инцидента проводится подразделением ФБР в городе Денвер. Пейну предъявлены обвинения в отправке сообщений с угрозами.
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В миреКолорадоДенверСШАДональд ТрампИлон МаскTesla motorsФБР
 
 
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