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Фицо пообещал на переговорах по газу пробудить ЕК от "сладкого сна" - РИА Новости, 08.01.2025
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22:49 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/fitso-1992860138.html
Фицо пообещал на переговорах по газу пробудить ЕК от "сладкого сна"
Фицо пообещал на переговорах по газу пробудить ЕК от "сладкого сна" - РИА Новости, 08.01.2025
Фицо пообещал на переговорах по газу пробудить ЕК от "сладкого сна"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на переговорах в Брюсселе по ситуации с остановкой Украиной транзита газа сделает все, чтобы пробудить... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T22:49:00+03:00
2025-01-08T22:49:00+03:00
в мире
украина
словакия
брюссель
роберт фицо
еврокомиссия
транзит газа через украину
россия
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БРАТИСЛАВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на переговорах в Брюсселе по ситуации с остановкой Украиной транзита газа сделает все, чтобы пробудить Еврокомиссию "от сладкого сна". "К моему большому удивлению молчит Европейский союз и его органы. Завтра утром я еду в Брюссель на переговоры с комиссаром по энергетике. Я сделаю все для того, чтобы пробудить его от сладкого сна", - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети Facebook*. Он отметил, что из-за остановки Украиной транзита газа по своей территории сложилась "серьезная проблема", которая оценивается на уровне десятков миллиардов евро. "Ни Словакия, ни Европейский союз не ведут войну, у нас нет никаких причин терпеть авантюры (Владимира - ред.) Зеленского", - добавил Фицо. Ранее Фицо сообщал, что 7 января в Брюсселе должны были состояться консультации Европейской комиссии, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию. Однако эта встреча была отменена из-за отсутствия представителей украинской стороны. Переговоры были перенесены на 9 января, представители Киева на них, как сообщал Фицо, присутствовать не будут. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, словакия, брюссель, роберт фицо, еврокомиссия, транзит газа через украину, россия
В мире, Украина, Словакия, Брюссель, Роберт Фицо, Еврокомиссия, транзит газа через Украину, Россия
Фицо пообещал на переговорах по газу пробудить ЕК от "сладкого сна"

Фицо пообещал на переговорах по газу в Брюсселе пробудить ЕК от "сладкого сна"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на переговорах в Брюсселе по ситуации с остановкой Украиной транзита газа сделает все, чтобы пробудить Еврокомиссию "от сладкого сна".
"К моему большому удивлению молчит Европейский союз и его органы. Завтра утром я еду в Брюссель на переговоры с комиссаром по энергетике. Я сделаю все для того, чтобы пробудить его от сладкого сна", - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети Facebook*.
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Он отметил, что из-за остановки Украиной транзита газа по своей территории сложилась "серьезная проблема", которая оценивается на уровне десятков миллиардов евро.
"Ни Словакия, ни Европейский союз не ведут войну, у нас нет никаких причин терпеть авантюры (Владимира - ред.) Зеленского", - добавил Фицо.
Ранее Фицо сообщал, что 7 января в Брюсселе должны были состояться консультации Европейской комиссии, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию. Однако эта встреча была отменена из-за отсутствия представителей украинской стороны. Переговоры были перенесены на 9 января, представители Киева на них, как сообщал Фицо, присутствовать не будут.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
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