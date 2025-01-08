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США оценили решение Киева остановить транзит российского газа - РИА Новости, 09.01.2025
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23:12 08.01.2025 (обновлено: 01:06 09.01.2025)
https://ria.ru/20250108/gaz-1992861578.html
США оценили решение Киева остановить транзит российского газа
США оценили решение Киева остановить транзит российского газа - РИА Новости, 09.01.2025
США оценили решение Киева остановить транзит российского газа
США поддерживают решение Украины остановить транзит российского газа через её территорию в страны Европы, считая этот шаг "значительным ударом" по экономическим РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-08T23:12:00+03:00
2025-01-09T01:06:00+03:00
сша
киев
европа
транзит газа через украину
джон кирби
украина
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. США поддерживают решение Украины остановить транзит российского газа через её территорию в страны Европы, считая этот шаг "значительным ударом" по экономическим возможностям Москвы, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."В первый день нового года Украина прекратила все поставки газа в Европу, проходившие через её территорию. Это решение... сократит возможности России финансировать (спецоперацию - ред.) против Украины и лишит Москву около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов от продажи газа", – сказал Кирби журналистам.По его словам, решение Украины соответствует многолетней двухпартийной политике США, направленной на снижение зависимости Европы от российского газа, который "неоднократно использовался как инструмент давления".Представитель Белого дома отметил, что благодаря тесному сотрудничеству с США Европа значительно диверсифицировала поставки своих энергоресурсов."Сегодня около 50% импорта СПГ в Европу обеспечивается Соединёнными Штатами. Мы продолжаем работать с ЕС над увеличением этих объёмов", – добавил он.Представитель Белого дома также подчеркнул, что усилия США и их союзников изменили энергетическую карту Европы, снизив её "уязвимость" перед российским влиянием.
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сша, киев, европа, транзит газа через украину, джон кирби, украина, евросоюз
США, Киев, Европа, транзит газа через Украину, Джон Кирби, Украина, Евросоюз
США оценили решение Киева остановить транзит российского газа

Кирби похвалил Киев за прекращение транзита российского газа в Европу

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. США поддерживают решение Украины остановить транзит российского газа через её территорию в страны Европы, считая этот шаг "значительным ударом" по экономическим возможностям Москвы, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"В первый день нового года Украина прекратила все поставки газа в Европу, проходившие через её территорию. Это решение... сократит возможности России финансировать (спецоперацию - ред.) против Украины и лишит Москву около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов от продажи газа", – сказал Кирби журналистам.
По его словам, решение Украины соответствует многолетней двухпартийной политике США, направленной на снижение зависимости Европы от российского газа, который "неоднократно использовался как инструмент давления".
Представитель Белого дома отметил, что благодаря тесному сотрудничеству с США Европа значительно диверсифицировала поставки своих энергоресурсов.
"Сегодня около 50% импорта СПГ в Европу обеспечивается Соединёнными Штатами. Мы продолжаем работать с ЕС над увеличением этих объёмов", – добавил он.
Представитель Белого дома также подчеркнул, что усилия США и их союзников изменили энергетическую карту Европы, снизив её "уязвимость" перед российским влиянием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Российский газ в Европе — все только начинается
3 января, 08:00
 
СШАКиевЕвропатранзит газа через УкраинуДжон КирбиУкраинаЕвросоюз
 
 
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