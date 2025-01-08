https://ria.ru/20250108/gaz-1992861578.html

США оценили решение Киева остановить транзит российского газа

США оценили решение Киева остановить транзит российского газа - РИА Новости, 09.01.2025

США оценили решение Киева остановить транзит российского газа

США поддерживают решение Украины остановить транзит российского газа через её территорию в страны Европы, считая этот шаг "значительным ударом" по экономическим РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-08T23:12:00+03:00

2025-01-08T23:12:00+03:00

2025-01-09T01:06:00+03:00

сша

киев

европа

транзит газа через украину

джон кирби

украина

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. США поддерживают решение Украины остановить транзит российского газа через её территорию в страны Европы, считая этот шаг "значительным ударом" по экономическим возможностям Москвы, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."В первый день нового года Украина прекратила все поставки газа в Европу, проходившие через её территорию. Это решение... сократит возможности России финансировать (спецоперацию - ред.) против Украины и лишит Москву около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов от продажи газа", – сказал Кирби журналистам.По его словам, решение Украины соответствует многолетней двухпартийной политике США, направленной на снижение зависимости Европы от российского газа, который "неоднократно использовался как инструмент давления".Представитель Белого дома отметил, что благодаря тесному сотрудничеству с США Европа значительно диверсифицировала поставки своих энергоресурсов."Сегодня около 50% импорта СПГ в Европу обеспечивается Соединёнными Штатами. Мы продолжаем работать с ЕС над увеличением этих объёмов", – добавил он.Представитель Белого дома также подчеркнул, что усилия США и их союзников изменили энергетическую карту Европы, снизив её "уязвимость" перед российским влиянием.

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

сша

киев

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, киев, европа, транзит газа через украину, джон кирби, украина, евросоюз