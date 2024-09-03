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НАСА запустит зонд к ледяной луне Юпитера в октябре - РИА Новости, 03.09.2024
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Наука
 
23:39 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/nasa-1970375722.html
НАСА запустит зонд к ледяной луне Юпитера в октябре
НАСА запустит зонд к ледяной луне Юпитера в октябре - РИА Новости, 03.09.2024
НАСА запустит зонд к ледяной луне Юпитера в октябре
НАСА планирует осуществить запуск космического зонда Europa Clipper к ледяной луне Юпитера в октябре для поиска условий возможности жизни на ней, сообщило НАСА... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T23:39
2024-09-03T23:39
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. НАСА планирует осуществить запуск космического зонда Europa Clipper к ледяной луне Юпитера в октябре для поиска условий возможности жизни на ней, сообщило НАСА во вторник. "НАСА и SpaceX планирует осуществить запуск миссии Europa Clipper, которая поможет ученым понять, может ли одна из ледяных лун Юпитера быть пригодна для жизни, стартовое окно открывается 10 октября", - говорится в сообщении. Запуск аппарата с космодрома на мысе Канаверал осуществит ракета-носитель Falcon Heavy Аппарат Europa Clipper, как сообщили в ведомстве, оснащен девятью научно-исследовательскими инструментами и экспериментальным аппаратом по изучению гравитации, предназначенных для сбора данных об одном из спутников Юпитера Европе с его орбиты. Исследователи НАСА предполагают, что под ледяной поверхностью Европы может существовать океан, который по своему объему в два раза превышает земные океаны. Основной задачей миссии в связи с этим станет попытка определить, существуют ли под поверхностью Европы места, потенциально способные поддержать жизнь. "Тремя главными задачами миссии станет определить природу ледяной корки планеты, океана под ней, а также строение и геологию спутника", - уточнили в НАСА.
https://ria.ru/20240601/mask-1949937372.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Европа, Канаверал, НАСА, SpaceX
НАСА запустит зонд к ледяной луне Юпитера в октябре

НАСА в октябре отправит зонд для поиска условий для жизни на спутнике Юпитера

© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSSЮжное полушарие Юпитера
Южное полушарие Юпитера - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS
Южное полушарие Юпитера. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. НАСА планирует осуществить запуск космического зонда Europa Clipper к ледяной луне Юпитера в октябре для поиска условий возможности жизни на ней, сообщило НАСА во вторник.
«
"НАСА и SpaceX планирует осуществить запуск миссии Europa Clipper, которая поможет ученым понять, может ли одна из ледяных лун Юпитера быть пригодна для жизни, стартовое окно открывается 10 октября", - говорится в сообщении.
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Аппарат Europa Clipper, как сообщили в ведомстве, оснащен девятью научно-исследовательскими инструментами и экспериментальным аппаратом по изучению гравитации, предназначенных для сбора данных об одном из спутников Юпитера Европе с его орбиты.
Исследователи НАСА предполагают, что под ледяной поверхностью Европы может существовать океан, который по своему объему в два раза превышает земные океаны. Основной задачей миссии в связи с этим станет попытка определить, существуют ли под поверхностью Европы места, потенциально способные поддержать жизнь.
"Тремя главными задачами миссии станет определить природу ледяной корки планеты, океана под ней, а также строение и геологию спутника", - уточнили в НАСА.
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