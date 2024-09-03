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Фильм Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане вышел в телеэфире 3 сентября - РИА Новости, 03.09.2024
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23:05 03.09.2024 (обновлено: 23:33 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/film-1970373592.html
Фильм Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане вышел в телеэфире 3 сентября
Фильм Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане вышел в телеэфире 3 сентября - РИА Новости, 03.09.2024
Фильм Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане вышел в телеэфире 3 сентября
Фильм главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Беслан 2004/2024", посвященный 20-летию трагедии в Беслане, вышел в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T23:05
2024-09-03T23:33
беслан
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен — РИА Новости. Фильм главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Беслан 2004/2024", посвященный 20-летию трагедии в Беслане, вышел в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". &quot;Для меня 3 сентября навсегда останется вечером, днем, утром, ночью непрекращающегося ужаса. &lt;...&gt; Лично я видела многое в жизни, как любой репортер… Но Беслан — это Беслан. Было важно поехать туда через 20 лет, пообщаться. И сделать фильм про то, что было, и про то, как сейчас это отражается в жизни&quot;, — сказала медиаменеджер перед показом картины.Она также рассказала о женщине, у которой был единственный сын, но он погиб, пытаясь спасти других. Спустя годы, в 40 лет у нее появилось еще двое детей. &quot;Там есть и про тех мерзавцев. &lt;...&gt; Есть про героев. Парень, чью мать убили в Беслане, а сейчас он возглавляет этот район. Так поразительно поворачивается жизнь&quot;, — сказала Симоньян.По ее словам, в эту школу невозможно заходить без слез. &quot;Как можно заходить в школу без слез?.. Думаешь о том, что погибли дети, родители, бойцы. А вот пол тот же самый, деревянный, уцелел. Это все так дико, так ненужно&quot;, — добавила Симоньян.В среду фильм можно будет увидеть на сайте документального канала RTД и в эфире RT на разных языках. Утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане. Боевики загнали в спортзал школы около 1200 заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая им воду и еду. К полудню 3 сентября к школе подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.Жертвами трагедии стали 345 человек, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Среди погибших также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20240903/beslan-1970192724.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Трейлер документального фильма Маргариты Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане
Трейлер документального фильма Маргариты Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане
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беслан, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Беслан, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Фильм Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане вышел в телеэфире 3 сентября

Фильм Симоньян "Беслан 2004/2024" вышел 3 сентября на телеканале "Россия 1"

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен — РИА Новости. Фильм главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Беслан 2004/2024", посвященный 20-летию трагедии в Беслане, вышел в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
«

"Для меня 3 сентября навсегда останется вечером, днем, утром, ночью непрекращающегося ужаса. <...> Лично я видела многое в жизни, как любой репортер… Но Беслан — это Беслан. Было важно поехать туда через 20 лет, пообщаться. И сделать фильм про то, что было, и про то, как сейчас это отражается в жизни", — сказала медиаменеджер перед показом картины.

Беслан: три дня, которые потрясли мир - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Беслан: три дня, которые потрясли мир
Вчера, 11:46
Она также рассказала о женщине, у которой был единственный сын, но он погиб, пытаясь спасти других. Спустя годы, в 40 лет у нее появилось еще двое детей.
«

"Там есть и про тех мерзавцев. <...> Есть про героев. Парень, чью мать убили в Беслане, а сейчас он возглавляет этот район. Так поразительно поворачивается жизнь", — сказала Симоньян.

По ее словам, в эту школу невозможно заходить без слез.
«

"Как можно заходить в школу без слез?.. Думаешь о том, что погибли дети, родители, бойцы. А вот пол тот же самый, деревянный, уцелел. Это все так дико, так ненужно", — добавила Симоньян.

В среду фильм можно будет увидеть на сайте документального канала RTД и в эфире RT на разных языках.
Утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане. Боевики загнали в спортзал школы около 1200 заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая им воду и еду. К полудню 3 сентября к школе подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.
Жертвами трагедии стали 345 человек, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Среди погибших также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
Мемориал на месте спортзала школы № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
1 сентября, 04:12
 
БесланРоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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