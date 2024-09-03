Фильм Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане вышел в телеэфире 3 сентября
Фильм Симоньян "Беслан 2004/2024" вышел 3 сентября на телеканале "Россия 1"
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен — РИА Новости. Фильм главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Беслан 2004/2024", посвященный 20-летию трагедии в Беслане, вышел в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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"Для меня 3 сентября навсегда останется вечером, днем, утром, ночью непрекращающегося ужаса. <...> Лично я видела многое в жизни, как любой репортер… Но Беслан — это Беслан. Было важно поехать туда через 20 лет, пообщаться. И сделать фильм про то, что было, и про то, как сейчас это отражается в жизни", — сказала медиаменеджер перед показом картины.
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Она также рассказала о женщине, у которой был единственный сын, но он погиб, пытаясь спасти других. Спустя годы, в 40 лет у нее появилось еще двое детей.
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"Там есть и про тех мерзавцев. <...> Есть про героев. Парень, чью мать убили в Беслане, а сейчас он возглавляет этот район. Так поразительно поворачивается жизнь", — сказала Симоньян.
По ее словам, в эту школу невозможно заходить без слез.
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"Как можно заходить в школу без слез?.. Думаешь о том, что погибли дети, родители, бойцы. А вот пол тот же самый, деревянный, уцелел. Это все так дико, так ненужно", — добавила Симоньян.
В среду фильм можно будет увидеть на сайте документального канала RTД и в эфире RT на разных языках.
Утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане. Боевики загнали в спортзал школы около 1200 заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая им воду и еду. К полудню 3 сентября к школе подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.
Жертвами трагедии стали 345 человек, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Среди погибших также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
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