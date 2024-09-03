https://ria.ru/20240903/shri-lanka-1970374363.html
Россиян, задержанных на Шри-Ланке из-за ящериц, выпустили из СИЗО
Россиян, задержанных на Шри-Ланке из-за ящериц, выпустили из СИЗО - РИА Новости, 04.09.2024
Россиян, задержанных на Шри-Ланке из-за ящериц, выпустили из СИЗО
Двоих российских туристов, которых задержали на Шри-Ланке за ловлю ящериц, выпустили из СИЗО под личное поручительство, сообщил "Известиям" вице-президент... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-03T23:19
2024-09-03T23:19
2024-09-04T00:02
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Двоих российских туристов, которых задержали на Шри-Ланке за ловлю ящериц, выпустили из СИЗО под личное поручительство, сообщил "Известиям" вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников."Сейчас им избрана мера пресечения в виде поручительства. Это означает, что они по-прежнему остаются на острове, они должны регулярно отмечаться в полиции и не нарушать закон", — уточнил Мельников.Ранее сообщалось, что туристов задержали по обвинению в незаконном сборе местной редкой фауны. В российском посольстве отметили, что предпринимают все меры для защиты прав россиян.
https://ria.ru/20240824/shri-lanka-1968198236.html
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в мире, шри-ланка
В мире, Шри-Ланка, Туризм
Россиян, задержанных на Шри-Ланке из-за ящериц, выпустили из СИЗО
ЕКЦС: россиян, задержанных на Шри-Ланке за ловлю ящериц, выпустили из СИЗО