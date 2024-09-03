https://ria.ru/20240903/udary-1970374183.html
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 03.09.2024
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
США не намерены разрешать ВСУ использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России и не ведут процесс пересмотра этой политики, заявила во вторник... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T23:13
2024-09-03T23:13
2024-09-03T23:13
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США не намерены разрешать ВСУ использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России и не ведут процесс пересмотра этой политики, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Что касается нашей политики в части вашего вопроса (о возможности разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь РФ - ред.), то ничего не поменялось и процесса изменений не происходит", - сообщила она журналистам.
https://ria.ru/20240712/bayden-1959121219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, карин жан-пьер, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Карин Жан-Пьер, Вооруженные силы Украины
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
Белый дом: США не изменят политику по ударам ВСУ вглубь РФ американским оружием