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США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 03.09.2024
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23:13 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/udary-1970374183.html
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 03.09.2024
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
США не намерены разрешать ВСУ использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России и не ведут процесс пересмотра этой политики, заявила во вторник... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T23:13
2024-09-03T23:13
в мире
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сша
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США не намерены разрешать ВСУ использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России и не ведут процесс пересмотра этой политики, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Что касается нашей политики в части вашего вопроса (о возможности разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь РФ - ред.), то ничего не поменялось и процесса изменений не происходит", - сообщила она журналистам.
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в мире, россия, сша, карин жан-пьер, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Карин Жан-Пьер, Вооруженные силы Украины
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России

Белый дом: США не изменят политику по ударам ВСУ вглубь РФ американским оружием

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США не намерены разрешать ВСУ использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России и не ведут процесс пересмотра этой политики, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Что касается нашей политики в части вашего вопроса (о возможности разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь РФ - ред.), то ничего не поменялось и процесса изменений не происходит", - сообщила она журналистам.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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