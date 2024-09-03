https://ria.ru/20240903/udary-1970374183.html

США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России

США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 03.09.2024

США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России

США не намерены разрешать ВСУ использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России и не ведут процесс пересмотра этой политики, заявила во вторник... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T23:13

2024-09-03T23:13

2024-09-03T23:13

в мире

россия

сша

карин жан-пьер

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США не намерены разрешать ВСУ использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России и не ведут процесс пересмотра этой политики, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Что касается нашей политики в части вашего вопроса (о возможности разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь РФ - ред.), то ничего не поменялось и процесса изменений не происходит", - сообщила она журналистам.

https://ria.ru/20240712/bayden-1959121219.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, карин жан-пьер, вооруженные силы украины