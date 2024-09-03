Британия опасается ухудшения ситуации с наплывом мигрантов
Sky News: Британия признала, что ситуация с наплывом мигрантов может ухудшиться
© AP Photo / Kin CheungПрохожие в районе Саутхолл в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Прохожие в районе Саутхолл в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Власти Великобритании признали после гибели 12 мигрантов в проливе Ла-Манш, что ситуация с наплывом в страну нелегалов может ухудшиться, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя Даунинг-стрит.
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"Представителя премьер-министра спросили об инциденте днём (в Ла-Манше - ред.) и о том, когда план правительства …начнет снижать число (прибывающих мигрантов – ред.) и смертей. Представитель ответил, что люди должны ожидать, что положение вещей "ухудшится", прежде чем "улучшиться", - говорится в сообщении телеканала.
Судно почти с 70 мигрантами на борту затонуло во вторник утром у берегов Франции во время переправы через пролив Ла-Манш в сторону Великобритании. Французские власти начали крупную поисково-спасательную операцию. По меньшей мере 12 человек погибли, из них половина - несовершеннолетние.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.
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