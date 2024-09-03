https://ria.ru/20240903/britanija-1970376575.html

Британия опасается ухудшения ситуации с наплывом мигрантов

Британия опасается ухудшения ситуации с наплывом мигрантов - РИА Новости, 03.09.2024

Британия опасается ухудшения ситуации с наплывом мигрантов

Власти Великобритании признали после гибели 12 мигрантов в проливе Ла-Манш, что ситуация с наплывом в страну нелегалов может ухудшиться, сообщил во вторник... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T23:58

2024-09-03T23:58

2024-09-03T23:58

в мире

великобритания

ла-манш

франция

ситуация с нелегальными мигрантами

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Власти Великобритании признали после гибели 12 мигрантов в проливе Ла-Манш, что ситуация с наплывом в страну нелегалов может ухудшиться, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя Даунинг-стрит. "Представителя премьер-министра спросили об инциденте днём (в Ла-Манше - ред.) и о том, когда план правительства …начнет снижать число (прибывающих мигрантов – ред.) и смертей. Представитель ответил, что люди должны ожидать, что положение вещей "ухудшится", прежде чем "улучшиться", - говорится в сообщении телеканала. Судно почти с 70 мигрантами на борту затонуло во вторник утром у берегов Франции во время переправы через пролив Ла-Манш в сторону Великобритании. Французские власти начали крупную поисково-спасательную операцию. По меньшей мере 12 человек погибли, из них половина - несовершеннолетние. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.

https://ria.ru/20240812/velikobritanija-1965718941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, ла-манш, франция, ситуация с нелегальными мигрантами