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На Кубани объявили вознаграждение за информацию об убийстве девочки - РИА Новости, 03.09.2024
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23:00 03.09.2024 (обновлено: 23:01 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/voznagrazhdenie-1970372733.html
На Кубани объявили вознаграждение за информацию об убийстве девочки
На Кубани объявили вознаграждение за информацию об убийстве девочки - РИА Новости, 03.09.2024
На Кубани объявили вознаграждение за информацию об убийстве девочки
Полицейские предлагают вознаграждение в полмиллиона рублей за достоверную информацию о смерти 12-летней девочки, убитой в Кореновском районе на Кубани, сообщили РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T23:00
2024-09-03T23:01
происшествия
кореновский район
краснодарский край
россия
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Полицейские предлагают вознаграждение в полмиллиона рублей за достоверную информацию о смерти 12-летней девочки, убитой в Кореновском районе на Кубани, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Второго сентября в управлении следственного комитета Краснодарского края сообщили, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Материал был передан в первый отдел по расследованию особо важных дел, на месте преступления развернули оперативный штаб и следственную группу из опытных специалистов, взаимодействующих с правоохранителями края. Во вторник кубанские полицейские заявили о вознаграждении за подробности убийства. "ГУ МВД России по Краснодарскому краю объявляет вознаграждение за достоверную информацию способствующую раскрытию преступления по факту убийства несовершеннолетней в хуторе Бураковском Кореновского района, анонимность гарантируется. Сумма вознаграждения 500 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале краевого МВД. Владеющих подробной информацией просят обратиться в дежурную часть ОМВД по Кореновскому району.
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кореновский район
краснодарский край
россия
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происшествия, кореновский район, краснодарский край, россия
Происшествия, Кореновский район, Краснодарский край, Россия
На Кубани объявили вознаграждение за информацию об убийстве девочки

Полиция предлагает полмиллиона рублей за информацию о смерти девочки на Кубани

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Полицейские предлагают вознаграждение в полмиллиона рублей за достоверную информацию о смерти 12-летней девочки, убитой в Кореновском районе на Кубани, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Второго сентября в управлении следственного комитета Краснодарского края сообщили, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Материал был передан в первый отдел по расследованию особо важных дел, на месте преступления развернули оперативный штаб и следственную группу из опытных специалистов, взаимодействующих с правоохранителями края. Во вторник кубанские полицейские заявили о вознаграждении за подробности убийства.
«
"ГУ МВД России по Краснодарскому краю объявляет вознаграждение за достоверную информацию способствующую раскрытию преступления по факту убийства несовершеннолетней в хуторе Бураковском Кореновского района, анонимность гарантируется. Сумма вознаграждения 500 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале краевого МВД.
Владеющих подробной информацией просят обратиться в дежурную часть ОМВД по Кореновскому району.
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ПроисшествияКореновский районКраснодарский крайРоссия
 
 
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