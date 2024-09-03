На Кубани объявили вознаграждение за информацию об убийстве девочки
Полиция предлагает полмиллиона рублей за информацию о смерти девочки на Кубани
Автомобиль полиции. Архивное фото
СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Полицейские предлагают вознаграждение в полмиллиона рублей за достоверную информацию о смерти 12-летней девочки, убитой в Кореновском районе на Кубани, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Второго сентября в управлении следственного комитета Краснодарского края сообщили, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Материал был передан в первый отдел по расследованию особо важных дел, на месте преступления развернули оперативный штаб и следственную группу из опытных специалистов, взаимодействующих с правоохранителями края. Во вторник кубанские полицейские заявили о вознаграждении за подробности убийства.
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"ГУ МВД России по Краснодарскому краю объявляет вознаграждение за достоверную информацию способствующую раскрытию преступления по факту убийства несовершеннолетней в хуторе Бураковском Кореновского района, анонимность гарантируется. Сумма вознаграждения 500 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале краевого МВД.
Владеющих подробной информацией просят обратиться в дежурную часть ОМВД по Кореновскому району.