https://ria.ru/20240903/voznagrazhdenie-1970372733.html

На Кубани объявили вознаграждение за информацию об убийстве девочки

На Кубани объявили вознаграждение за информацию об убийстве девочки - РИА Новости, 03.09.2024

На Кубани объявили вознаграждение за информацию об убийстве девочки

Полицейские предлагают вознаграждение в полмиллиона рублей за достоверную информацию о смерти 12-летней девочки, убитой в Кореновском районе на Кубани, сообщили РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T23:00

2024-09-03T23:00

2024-09-03T23:01

происшествия

кореновский район

краснодарский край

россия

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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Полицейские предлагают вознаграждение в полмиллиона рублей за достоверную информацию о смерти 12-летней девочки, убитой в Кореновском районе на Кубани, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Второго сентября в управлении следственного комитета Краснодарского края сообщили, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Материал был передан в первый отдел по расследованию особо важных дел, на месте преступления развернули оперативный штаб и следственную группу из опытных специалистов, взаимодействующих с правоохранителями края. Во вторник кубанские полицейские заявили о вознаграждении за подробности убийства. "ГУ МВД России по Краснодарскому краю объявляет вознаграждение за достоверную информацию способствующую раскрытию преступления по факту убийства несовершеннолетней в хуторе Бураковском Кореновского района, анонимность гарантируется. Сумма вознаграждения 500 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале краевого МВД. Владеющих подробной информацией просят обратиться в дежурную часть ОМВД по Кореновскому району.

https://ria.ru/20240807/mvd-1964737889.html

кореновский район

краснодарский край

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кореновский район, краснодарский край, россия