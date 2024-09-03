В Херсонской области прошла акция "Свеча памяти"
В Геническе прошла акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Лампады. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 3 сен - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и двадцатой годовщине трагедии в школе в Беслане, прошла в Геническе Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости.
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"После моей линейки мы по телевизору видели, что происходит в Беслане. Это, конечно, был ужас… Облик этого врага, он иногда меняется. Но мы помним, что кто бы это ни был: террорист в "Крокус Сити холле", или украинец, который стреляет по мирным гражданам, или те бандиты, которые были в Беслане - это все суть одного зла", - заявил на мемориальной акции министр молодежной политики Херсонской области Игорь Астранин.
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Он отметил, что, с его точки зрения, и за терактом в Беслане, и за нынешними киевскими властями стоят одни и те же силы.
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"У всех этих разных масок, по сути, есть один и тот же хозяин. Мы понимаем, что кукловодили и тогда сепаратистами-террористами, и сейчас кукловодят киевским режимом примерно одни и те же политические силы. В этом смысле, ничего не поменялось. Но у нас открылись глаза. Нам потребовалось много лет и много трагедий, чтобы перестать испытывать иллюзии", - заявил министр региона РИА Новости.
Акция была организованна АНО "Патриот". Местом проведения траурного мероприятия стал памятник "Скорбящая мать" в городе Геническе. В рамках акции, более сотни жителей города зажгли около тысячи свечей, выложенных на земле в форме слов "Беслан", "Помним!", "Скорбим!" и фигуры журавля, символизирующей память о жертвах террора.
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