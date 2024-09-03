Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области прошла акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/aktsija-1970372522.html
В Херсонской области прошла акция "Свеча памяти"
В Херсонской области прошла акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 03.09.2024
В Херсонской области прошла акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и двадцатой годовщине трагедии в школе в Беслане, прошла в Геническе Херсонской... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:56
2024-09-03T22:56
геническ
патриот
теракт в беслане (2004)
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954687860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f82882e7419c660d3218695a95be196b.jpg
ГЕНИЧЕСК, 3 сен - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и двадцатой годовщине трагедии в школе в Беслане, прошла в Геническе Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости. "После моей линейки мы по телевизору видели, что происходит в Беслане. Это, конечно, был ужас… Облик этого врага, он иногда меняется. Но мы помним, что кто бы это ни был: террорист в "Крокус Сити холле", или украинец, который стреляет по мирным гражданам, или те бандиты, которые были в Беслане - это все суть одного зла", - заявил на мемориальной акции министр молодежной политики Херсонской области Игорь Астранин. Он отметил, что, с его точки зрения, и за терактом в Беслане, и за нынешними киевскими властями стоят одни и те же силы. "У всех этих разных масок, по сути, есть один и тот же хозяин. Мы понимаем, что кукловодили и тогда сепаратистами-террористами, и сейчас кукловодят киевским режимом примерно одни и те же политические силы. В этом смысле, ничего не поменялось. Но у нас открылись глаза. Нам потребовалось много лет и много трагедий, чтобы перестать испытывать иллюзии", - заявил министр региона РИА Новости. Акция была организованна АНО "Патриот". Местом проведения траурного мероприятия стал памятник "Скорбящая мать" в городе Геническе. В рамках акции, более сотни жителей города зажгли около тысячи свечей, выложенных на земле в форме слов "Беслан", "Помним!", "Скорбим!" и фигуры журавля, символизирующей память о жертвах террора.
https://ria.ru/20240903/solidarnost-1970005780.html
https://ria.ru/20240903/beslan-1970192724.html
геническ
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954687860_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1cd42cd3048480f3b9f2b904589b4412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геническ, патриот, теракт в беслане (2004), херсонская область
Геническ, Патриот, Теракт в Беслане (2004), Херсонская область
В Херсонской области прошла акция "Свеча памяти"

В Геническе прошла акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛампады
Лампады - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Лампады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 3 сен - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и двадцатой годовщине трагедии в школе в Беслане, прошла в Геническе Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости.
«
"После моей линейки мы по телевизору видели, что происходит в Беслане. Это, конечно, был ужас… Облик этого врага, он иногда меняется. Но мы помним, что кто бы это ни был: террорист в "Крокус Сити холле", или украинец, который стреляет по мирным гражданам, или те бандиты, которые были в Беслане - это все суть одного зла", - заявил на мемориальной акции министр молодежной политики Херсонской области Игорь Астранин.
Цветы, принесенные участниками траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
День солидарности в борьбе с терроризмом в России
Вчера, 00:49
Он отметил, что, с его точки зрения, и за терактом в Беслане, и за нынешними киевскими властями стоят одни и те же силы.
«
"У всех этих разных масок, по сути, есть один и тот же хозяин. Мы понимаем, что кукловодили и тогда сепаратистами-террористами, и сейчас кукловодят киевским режимом примерно одни и те же политические силы. В этом смысле, ничего не поменялось. Но у нас открылись глаза. Нам потребовалось много лет и много трагедий, чтобы перестать испытывать иллюзии", - заявил министр региона РИА Новости.
Акция была организованна АНО "Патриот". Местом проведения траурного мероприятия стал памятник "Скорбящая мать" в городе Геническе. В рамках акции, более сотни жителей города зажгли около тысячи свечей, выложенных на земле в форме слов "Беслан", "Помним!", "Скорбим!" и фигуры журавля, символизирующей память о жертвах террора.
Беслан: три дня, которые потрясли мир - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Беслан: три дня, которые потрясли мир
Вчера, 11:46
 
ГеническПатриотТеракт в Беслане (2004)Херсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала