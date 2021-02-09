https://ria.ru/20210209/vaktsinatsiya-1596746853.html

Россиян старше 60 лет внесли в приоритетную группу вакцинации от COVID-19

Россиян старше 60 лет внесли в приоритетную группу вакцинации от COVID-19

Граждан 60 лет и старше включили в группу приоритета первого уровня при вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T22:04

2021-02-09T22:04

2021-02-09T22:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Граждан 60 лет и старше включили в группу приоритета первого уровня при вакцинации от COVID-19.Приказ Минздрава о внесении изменений в календарь профилактических прививок опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, в приоритетную категорию входят работники медицинских и образовательных организаций, социальных служб и МФЦ, граждане, проживающие в социальных учреждениях.Также к этой группе относятся страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми болезнями, сахарным диабетом и ожирением, а также все жители городов с численностью населения миллион человек и выше.Как напомнила накануне вице-премьер Татьяна Голикова, популяционный иммунитет к коронавирусу сформируется после того, как в стране привьют 68,5 миллиона человек старше 18 лет, без учета переболевших.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество