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Россиян старше 60 лет внесли в приоритетную группу вакцинации от COVID-19
Россиян старше 60 лет внесли в приоритетную группу вакцинации от COVID-19
Граждан 60 лет и старше включили в группу приоритета первого уровня при вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T22:04
2021-02-09T22:04
2021-02-09T22:38
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Граждан 60 лет и старше включили в группу приоритета первого уровня при вакцинации от COVID-19.Приказ Минздрава о внесении изменений в календарь профилактических прививок опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, в приоритетную категорию входят работники медицинских и образовательных организаций, социальных служб и МФЦ, граждане, проживающие в социальных учреждениях.Также к этой группе относятся страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми болезнями, сахарным диабетом и ожирением, а также все жители городов с численностью населения миллион человек и выше.Как напомнила накануне вице-премьер Татьяна Голикова, популяционный иммунитет к коронавирусу сформируется после того, как в стране привьют 68,5 миллиона человек старше 18 лет, без учета переболевших.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Граждан 60 лет и старше включили в группу приоритета первого уровня при вакцинации от COVID-19.
Приказ Минздрава о внесении изменений в календарь профилактических прививок опубликовали на официальном интернет-портале
правовой информации.
Кроме того, в приоритетную категорию входят работники медицинских и образовательных организаций, социальных служб и МФЦ, граждане, проживающие в социальных учреждениях.
Также к этой группе относятся страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми болезнями, сахарным диабетом и ожирением, а также все жители городов с численностью населения миллион человек и выше.
Как напомнила накануне вице-премьер Татьяна Голикова
, популяционный иммунитет к коронавирусу сформируется после того, как в стране привьют 68,5 миллиона человек старше 18 лет, без учета переболевших.